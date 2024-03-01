Сколько РФ незаконно удерживает гражданских украинцев: цифра впечатляет

По словам Екатерины Осадчей, российские власти удерживают этих гражданских пленных "от Крыма до Хабаровска".

Стало известно, сколько Россия незаконно содержит гражданских украинцев. Цифра просто поражает.

Об этом в эфире "1+1" заявила телеведущая и основательница проекта по поиску пропавших граждан "Найти своих" Екатерина Осадчая.

"От 7 до 20 тысяч. И это пожилые люди, это совсем молодые девушки, 20 лет", – отметила она.

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По словам Осадчей, российские власти удерживают этих гражданских пленных "от Крыма до Хабаровска".

3410 человек нашли! Екатерина Осадчая о проекте поиска пропавших без вести

Напомним, по меньшей мере 25 журналистов сейчас находятся в плену в РФ. Речь идет как о пленении, так и о содержании в местах неволи крымско-татарских гражданских журналистов.

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