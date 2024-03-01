Скільки цивільних українців незаконно утримує РФ: цифра вражає

За словами Катерини Осадчої, російська влада утримує цих цивільних полонених "від Криму до Хабаровська".

Стало відомо, скільки Росія незаконно утримує цивільних українців. Цифра просто вражає.

Про це в ефірі "1+1" заявила телеведуча та засновниця проєкту з пошуку зниклих громадян "Знайти своїх" Катерина Осадча.

"Від 7 до 20 тисяч. І це літні люди, це зовсім молоді дівчата, 20 років", – зазначила вона.

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За словами Осадчої, російська влада утримує цих цивільних полонених "від Криму до Хабаровська".

3410 людей знайшли! Катерина Осадча про проєкт пошуку зниклих

Нагадаємо, щонайменше 25 журналістів зараз перебувають у полоні в РФ. Йдеться як про полон, так і про утримання в місцях неволі кримсько-татарських громадянських журналістів.

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