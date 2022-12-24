Удастся ли Путину дожать Лукашенко: ответ эксперта

Ольга Курносова отметила, что Александру Лукашенко совсем не нужно отправлять белорусские войска на войну против Украины.

У главы страны-агрессорки Владимира Путина не получится дожать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну против Украины, поскольку белорусскому диктатору это совершенно не нужно.

Об этом сообщила российская политическая аналитика Ольга Курносова в интервью ТСН.ua.

"Я думаю, что не получится (дожать – ред.), потому что Лукашенко это совсем не нужно. Лукашенко нужно получить от Путина очередные деньги, очередной транш кредита на что-то. И, собственно, он будет обещать ему все, что угодно, а потом, как всегда, сделает то, что захочет. У Лукашенко это хорошо получается, и я не думаю, что на этот раз Путину удастся его передавить на свою сторону", — пояснила Курносова.

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Напомним, 24 декабря самопровозглашенный президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в комментарии 24 канала заявил, что Лукашенко едет в Путин, чтобы "клянчить" что-то с точки зрения экономики, в частности, определенные налоговые маневры, таможенные послабления и т.д.

Ранее, 19 декабря, впервые с 2019 года, российский диктатор Путин приехал с визитом в Минск. Его самолет сопровождали истребители. Для конспирации в воздух были подняты еще три российских правительственных борта. Также в Минск приехали российские министр обороны Шойгу и иностранных дел Лавров. Еще при выходе из самолета на трапе с Путиным произошел конфуз – он не заметил последнюю строчку и перепрыгнул ее. В свою очередь, белорусский диктатор подарил президенту РФ букет цветов.

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