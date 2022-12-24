Чи вдасться Путіну дотиснути Лукашенка: відповідь експертки

Ольга Курносова зазначила, що Олександру Лукашенку зовсім не потрібно відправляти білоруські війська на війну проти України.

В очільника країни-агресорки Володимира Путіна не вийде дотиснути самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, аби той дозволив направити білоруські війська на війну проти України, оскільки білоруському диктатору це абсолютно не потрібно.

Про це повідомила російська політична аналітикиня Ольга Курносова в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я думаю, що не вийде (дотиснути – ред.), тому що Лукашенку це зовсім не потрібно. Лукашенку треба отримати від Путіна чергові гроші, черговий транш кредиту на щось. І, власне, він обіцятиме йому все, що завгодно, а потім, як завжди, зробить те, що захоче. У Лукашенка це добре виходить, і я не думаю, що цього разу Путіну вдасться його передавити на свій бік", - пояснила Курносова.

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Нагадаємо, 24 грудня самопроголошений президент Білорусі вирушив із робочим візитом до Російської Федерації. Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак у коментарі 24 каналу заявив, що Лукашенко їде до Путіна, аби "клянчити" щось з точки зору економіки, зокрема, певні податкові маневри, митні послаблення тощо.

Раніше, 19 грудня, вперше від 2019 року, російський диктатор Путін приїхав з візитом до Мінська. Його літак супроводжували винищувачі. Для конспірації в повітря були підняті ще три російські урядові борти. Також до Мінська приїхали російські міністр оборони Шойгу та закордонних справ Лавров. Ще під час виходу з літака на трапі з Путіним стався конфуз – він не помітив останню сходинку та перестрибнув її. Своєю чергою, білоруський диктатор подарував президенту РФ букет квітів.

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