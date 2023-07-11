Урожай для победы: как проходить жатва на разминированных полях юга

Урожай на разминированных полях начали убирать на Днепропетровщине. Землю, усеянную вражескими боеприпасами, тщательно проверили саперы. Аграрии обрадованы, ведь урожай немалый и помогает погода. Поэтому фермеры уверены: Украина точно будет с хлебом.

О сборе урожая на разминированных территориях говорится в ТСН.

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"Это урожай победы. Мы верим, что это зерно хорошего качества и оно пойдет на нашу победу", — отмечает фермер.

Урожай на разбитой врагом земле — Криворожский район был под постоянными обстрелами, пока защитники не освободили Херсон.

Только в одном хозяйстве пришлось разминировать пять тысяч гектаров полей.

"Одни поля были очень заминированы, где были противотанковые мины, кассеты кругом были засыпаны. Одни поля меньше. Ну достаточно одной кассеты, чтобы не стало человеческой жизни. Поэтому все было пройдено", – рассказывает руководитель агропредприятия Владислав Баранов.

С квадрокоптерами, пешком, метр за метром саперы обследовали поля, нашпигованные вражескими снарядами. Все двадцать две тысячи гектаров освободили от опасности.

"Заминированных полей нет. Конечно, есть лесополосы, кустарники у прудов, сорняки, которые не разминированы. Они граничат с Херсонской областью. Там еще опасно. А поля сейчас полностью все засеяны и обработаны", — говорит председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Озимую пшеницу убирают тремя комбайнами одновременно – в день сто гектаров.

"Встречаются небольшие осколочки, но ничего страшного", – рассказывает комбайнер Александр Паев.

Хотя и с воздушными тревогами, говорит он, по крайней мере без постоянных обстрелов, как было в прошлом году. За 15 лет его работы комбайнером это был самый тяжелый сбор.

"Было такое, что рядом с комбайнами на соседнем поле бросало. Надо же спрятаться, мы ведь не железные. Земля должна рожать урожай, а не быть в гранатах и снарядами засыпана", – рассуждает комбайнер.

Хлеб будет: на разминированных полях уже начали собирать урожай

Великая война принесла немало потерь. Один погибший и трое раненых при обстреле на току, десятки миллионов убытков только на этом предприятии. Некоторые хозяйства были полностью уничтожены. Аграрии Криворожского района, как могут, возобновляют работу.

"В целом, урожайность неплохая. Ценовая политика лучше, чем в прошлом году. Логистика по сравнению с прошлым годом лучше. Порты работают не на полную мощность, но они работают и возможность вывезти есть", — отмечает глава Криворожского РВА.

Работать на полях Днепропетровской области военная администрация разрешила даже ночью в комендантский час. По прогнозу аграриев, до конца июля все ранние культуры удастся собрать.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины заминирована большая часть территории, чем вся Греция и Дания вместе.

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