В каких странах украинцы могут отдохнуть летом 2021-го и сколько это стоит

Необходимость сдавать по 2-3 ПЦР-теста не останавливает желающих путешествовать.

Ситуация с COVID-19 в Европе в последнее время нормализуется, и эксперты осторожно прогнозируют, что спрос на заграничные путешествия и отдых восстанавливается. На сегодня для туристов уже открылись многие популярные курорты, хотя и не все. Но все еще действует много карантинных ограничений.

С 1 июля в Европе будут действовать так называемые «COVID-сертификаты» — документы о вакцинации, имея которые, граждане смогут более или менее свободно путешествовать континентом. В июне популярные западноевропейские курорты — Испания, Португалия, Франция и Италия — для украинских граждан все еще были закрыты. Поэтому украинцы выбирали для отдыха другие страны — прежде всего Турции, но также Черногорию, Грецию, Болгарию и даже Египет.

ТСН.ua разбирался, каким странам украинцы отдают предпочтение в этом году, сколько стоит там отдых и к каким ограничениям нужно быть готовым.

Турция и другие: куда едут отдыхать украинцы в 2021-м

Несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжается, спрос на путешествия в летнем сезоне 2021 стремительно растет, утверждают опрошенные ТСН.ua представители туроператоров. Более того, по их подсчетам, в этом году количество туристов уже больше, чем было в «доковидном» 2019 году.

«Начиная с апреля месяца мы бьем рекорды по количеству отдыхающих: в мае прирост по сравнению с маем 2019 года, был 30%, в июне мы тоже ожидаем прирост в 30-40%», — говорит директор сети «Поехали с нами» Олег Кулик.

Лидером для украинских туристов традиционно остается Турция. По словам директора по продажам туроператора «Join UP!» Марины Дайнеко, на прошлой неделе компания отправила туда более 40 рейсов. Также в этом году популярны Черногория, Болгария, Грузия, Албания, Греция и Кипр. Две последние страны, а также Хорватия и ОАЭ — направления для более требовательных путешественников.

«В связи с тем, что большинство стран Европы остаются закрытыми, спрос довольно равномерно распределяется в зависимости от объема перевозок. Сложно выделить отдельное направление, которое не пользуется спросом вообще. Сейчас можем отметить растущий спрос на сезонные направления. Однако украинцы привыкли ломать стереотипы — есть высокий спрос на Египет и Объединенные Арабские Эмираты, куда раньше ездили в основном весной и осенью», — говорит Марина Дайнеко.

В то же время карантин, имеющиеся в странах с популярными курортами, несколько сдерживают спрос среди украинских отдыхающих. Олег Кулик приводит пример Шри-Ланки или Объединенных Арабских Эмиратов, которые требуют не только отрицательный результат ПЦР-теста, а повторно сдавать его по прилету один или несколько раз.

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«Спрос на такие направления есть, но не очень высокий. Конечно, когда есть вариант, где нужно делать один тест, а не два, три или четыре, — люди выбирают его», — говорит он.

«Мы учитываем сложность карантина и стараемся не предлагать направления, где очень строгие ограничения. Однако, к примеру, когда Грузия только открылась, туристы должны были сдавать ПЦР-тесты трижды, и, как оказалось, это не сдерживало спрос на путешествия в эту страну», — добавляет Марина Дайнеко.

В чем «секрет» Турции

По словам Олега Кулика, в процентном соотношении Турция занимает около 60-65%. Другие страны — Египет, Черногория, Болгария, Албания, Хорватия, Греция или Кипр — по 2-4%.

«В Турции сейчас отсутствуют отдыхающие из России и стран Европы. Россия запретила полеты, а в Европе действует правило обязательной самоизоляции после возвращения в страну (хотя есть вероятность, что его вскоре отменят). Поэтому украинцы в Турции сейчас на первом месте», — говорит директор сети «Поехали с нами». Правда, вряд ли такая ситуация сохранится в течение лета, ведь Россия с 22 июня возобновила полеты в Турцию.

Традиционно, по словам представителей туроператоров, Турция и Египет являются самыми дешевыми для отдыха странами, хотя и могут предложить варианты на любой кошелек. Есть возможность выбора, останавливаться в дорогом отеле или в более «бюджетном».

В целом же, к более дешевому сегменту, кроме Турции и Египта, можно отнести и балканские страны — Черногорию, Грецию, Болгарию, Албанию и Хорватию. К примеру, сейчас можно найти семидневную «горячую» путевку на конец июня — начало июля в диапазоне от 12 до 18 тысяч гривен.

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«Средний чек по этим странам — 35-37 тысяч гривен. Во столько обойдется путешествие для двоих, или же для пары с ребенком. Отдых в Греции может обойтись в несколько тысяч дороже, в Болгарии — дешевле», — объясняет Олег Кулик.

По его словам, дорогой сегмент — это любая «экзотика», или страны с дальним перелетом.

«Например, Мальдивы или Доминиканская республика. Последняя была на третьем месте во время зимнего сезона, но сейчас она несколько сместилась и находится на седьмом месте — летом у них не высокий сезон. Доминикана дороже, но и там сейчас цены «бюджетные», — говорит директор «Поехали с нами».

Средняя цена тура в Доминиканскую республику, по словам Олега Кулика, 80-90 тысяч гривен, но она объясняется в первую очередь дорогим авиаперелетом.

Поедут ли в этом году украинцы в Европу

Сейчас представители туроператоров осторожно надеются, что до конца лета украинские туристы смогут отдохнуть и на других курортах Европы.

«До карантина и в начале пандемии высоким спросом летом пользовались Испания, Италия, Португалия и Франция. К сожалению, пока эти направления недоступны украинцам для путешествий. Но мы отмечаем, что позитивные изменения уже начались. В ЕС объявили о том, что страны будут открываться. И, надеемся, это произойдет уже этим летом», — объясняет представительница «Join Up!» Марина Дайнеко.

Она напомнила, что в Евросоюзе утвердили протокол о сертификатах вакцинации и паспортов вакцинации, то есть планируют открыть доступ к собственным курортам, но пока только для лиц, получивших прививки от коронавируса.

«Украина объявила о том, что туристы смогут получить сертификат вакцинации в двух вариациях — для поездок за границу и для внутреннего передвижения. А 15 июня Украина вошла в «зеленую зону» даже по критериям ЕС. Это свидетельствует о том, что ситуация имеет положительную динамику», — говорит Марина Дайнеко.

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