В Киеве опасно дышать: как себя защитить от влияния смогу

Киев накрыло грязное облако! Городские власти призвали жителей столицы закрыть окна и не выходить на улицу. В Сети говорят, что показатели загрязненности воздуха в несколько раз превышают норму.

В чем причина такого явления – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

"Грязное облако" накрыло Киев

Закрывайте окна, не гуляйте на улице и пейте много воды! С таких рекомендаций началось утро 13 февраля у киевлян. В этот день город оказался на 20-м месте мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха! По состоянию на 8 утра индекс загрязнения в Киеве составлял 131 при норме в 50. Об этом сообщает ресурс Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. По данным ресурса SaveEcoBot, показатели уровня загрязнения в столице в 7 раз превышали норму. Самый высокий показатель загрязнения зафиксировали на Харьковском шоссе. Он составил 191, что считается вредным уровнем, который может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии. В частности, на левом берегу Киева во всех районах высокие показатели. Не лучше ситуация в районе Южной Борщаговки. Уровень загрязнения воздуха там достигает 166. Высокий индекс зафиксировали и на Виноградаре - 175. Киевляне тоже поделились в социальных сетях кадрами своего вида из окна. Если коротко - не видно ничего.

Что говорят в КГГА?

Между тем в Киевской городской государственной администрации сообщили, что же стало причиной такого загрязнения. Вероятно, состояние воздуха ухудшилось из-за накопления взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей. Также в сообщении говорится о том, что жителям столицы лучше пока отказаться от прогулок.

"По состоянию на 08:00 13 февраля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей. До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется: закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум", - сообщили в КГГА.

Предупреждение о загрязнении воздуха

Напомним, что на днях в медиа предупреждали о том, что к Киеву движется грязное облако. В частности, в СМИ появилась информация, что по данным сервиса Ventusky, качество воздуха якобы начнет значительно ухудшаться с 13 февраля и постепенно накроет все регионы.

Что говорят в Укргидрометцентре?

Отметим, что на днях в Укргидрометцентре назвали сервис Ventusky неофициальным источником и призвали верить только фактическим измерениям с наземных постов и спутниковому мониторингу. Синоптики заявили, что Ventusky, как и другие подобные сервисы, использует численные модели и глобальные базы данных, которые не обновляются мгновенно. Например, для создания прогноза загрязнения воздуха, модели нужно знать, где расположены основные источники выбросов. Поэтому она берет эту информацию из глобальных баз данных, в которые когда-то были внесены украинские заводы, ТЭС и другие крупные источники загрязнения.

Почему Ventusky показывает несуществующие выбросы?

В Укргидрометцентре заявили, что обновление этих баз происходит раз в несколько лет, а в нашем случае - уже более 11 лет не обновляется. Это значит, что Ventusky до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены из-за войны. Например, если раньше завод производил 1 млн тонн стали и выбрасывал определенное количество загрязнителей, модель предполагает, что он продолжает работать, - отметили в Укргидрометцентре.

"Далее эта информация комбинируется с данными об атмосферных условиях: - если антициклон и отсутствие ветра - модель прогнозирует накопление загрязнения; - если ветер или осадки - модель предполагает рассеивание загрязнения", — говорится в сообщении.

Система Ventusky до сих пор считает, что работают Азовсталь, Новокаховский электромашиностроительный завод и другие предприятия, которые уже не функционируют. Именно возле них Ventusky прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет. Подобная ситуация по всей Украине: многие предприятия уничтожены или остановились, но алгоритмы этого не знают и продолжают показывать фиктивные выбросы.

Почему Украина не обновляет эти данные?

Как отметили в Укргидрометцентре, обычно страны вносят коррективы в глобальные базы, чтобы прогноз загрязнения был более точным. Но это означало бы передачу информации обо всех действующих предприятиях, их мощности и типах выбросов. В условиях войны это невозможно из соображений безопасности. Вместе с тем, синоптики сообщили о том, что 13 февраля - антициклон, слабый ветер, и действительно возможно накопление местного загрязнения, особенно в крупных городах и в зоне размещения ТЭС. Относительно 14 - 15 февраля - будет изменение погоды: ветер усилится, ожидается похолодание и осадки, которые очистят воздух.

Где заснежит?

В ближайшие дни Украину местами засыплет снегом. Об этом свидетельствует и прогноз метеоролога Игоря Кибальчича. По его словам, в пятницу, 14 февраля, в западных областях в дневные часы возможен небольшой мокрый снег. Кое-где туман, на дорогах местами гололедица. В субботу, 15 февраля, местами в северных, западных областях, а также в южной половине ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в Одесской области и в Крыму с дождем. В остальных регионах преимущественно без осадков. А в воскресенье, 16 февраля, в южных, западных областях, днем также местами в центральных регионах пройдут умеренные, временами значительные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, гололед.

Напомним, Киев накрыло облако из грязного воздуха. Почти по всему городу фиксируется красный опасный уровень загрязнения.

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