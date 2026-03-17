В Киеве заметили яму у входа в станцию метро: что произошло
В столичной подземке рассказали, когда ликвидируют полуметровую яму и какова предварительная причина.
В Киеве возле станции метро «Голосеевская» заметили проседание тротуара. По словам очевидцев, рядом с лестницей до станции метро образовалась яма глубиной до полуметра. Там просел грунт и внутрь провалилась тротуарная плитка.
Пешеходы бьют тревогу и волнуются о безопасности перевозок на этом участке синей ветки метро.
В Киевском метрополитене говорят, что указанную часть тротуара у станции метро уже ремонтируют.
«Работы по восстановлению этого участка возле метро „Голосеевская“ продолжаются и сегодня будут завершены. Предварительно причины — скорейшее таяние снега», — объяснили ТСН.ua в Киевском метрополитене.
Там добавляют, что никаких угроз движению пассажиров нет.
Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие в подземном пешеходном переходе на Лукьяновке, там обрушился потолок.