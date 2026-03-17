188
1 мин

В Киеве заметили яму у входа в станцию метро: что произошло

В столичной подземке рассказали, когда ликвидируют полуметровую яму и какова предварительная причина.

Александр Марущак, Светлана Несчетная
Метро "Голосеевская"

Метро «Голосеевская» / © facebook.com/artem.shevchenko

В Киеве возле станции метро «Голосеевская» заметили проседание тротуара. По словам очевидцев, рядом с лестницей до станции метро образовалась яма глубиной до полуметра. Там просел грунт и внутрь провалилась тротуарная плитка.

Пешеходы бьют тревогу и волнуются о безопасности перевозок на этом участке синей ветки метро.

В Киевском метрополитене говорят, что указанную часть тротуара у станции метро уже ремонтируют.

«Работы по восстановлению этого участка возле метро „Голосеевская“ продолжаются и сегодня будут завершены. Предварительно причины — скорейшее таяние снега», — объяснили ТСН.ua в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что никаких угроз движению пассажиров нет.

Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие в подземном пешеходном переходе на Лукьяновке, там обрушился потолок.

