В Минобразования рассказали, как вузы будут учиться с сентября

В Украине заведения высшего образования будут самостоятельно валивать решение о начале учебного года от 1 сентября.
Зависящая от ситуации в регионе обучение будет происходить в смешанной или очной форме, или только дистанционная. Кроме того, важным фактором для начала учебного года является наличие укрытий в учебных заведениях.
Об этом в эфире единого телемарафона сообщила руководительница экспертной группы по вопросам высшего образования Минобразования Украины Алла Рыбалко.
По ее словам, в Николаевской и Харьковской обучение на всех уровнях образования будет проходить дистанционно.
"В более безопасных регионах может быть и очное обучение. Лекционные занятия могут проводиться в дистанционной форме. Такой опыт заведения высшего образования получили во время пандемии коронавируса. Безусловно, практические задачи, лабораторные – все это будет в очном формате", – рассказала Алла Рыбалко.
Она также подчеркнула, что разрешение на начало очного обучения дает Служба чрезвычайных ситуаций.
Как сообщалось, в письме МОН, адресованном руководителям учебных заведений, говорится о рекомендациях по началу учебного года 2022/23 для учреждений профессионального высшего и высшего образования. Для студентов старших курсов рекомендовано начать обучение ориентировочно с 15 августа 2022 года, а также использовать в теплые месяцы для обучения субботы.
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