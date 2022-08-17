У Міносвіти розповіли, як виші будуть навчатися від вересня

В Україні заклади вищої освіти самостійно валюватимуть рішення про початок навчального року від 1 вересня.

Залежить від ситуації в регіоні навчання буде відбуватися у змішаній чи очній формі, або ж лише дистанційна. Крім того, важливим чинником для початку навчального року є наявність укриттів у закладах освіти.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила керівниця експертної групи з питань вищої освіти Міносвіти України Алла Рибалко.

За її словами, на Миколаївщині та Харківщині навчання на всіх рівнях освіти буде відбуватися дистанційно.

"У більш безпечних регіонах може бути й очне навчання. Лекційні заняття можуть проводитися в дистанційній формі. Такий досвід заклади вищої освіти отримали під час пандемії коронавірусу. Безумовно, практичні завдання, лабораторні - все це буде в очному форматі", - розповіла Алла Рибалко.

Вона також наголосила, що дозвіл на початок очного навчання дає Служба надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, у листі МОН, адресованому керівникам закладів освіти, йдеться про рекомендації щодо початку навчального року 2022/23 для закладів фахової передвищої та вищої освіти. Для студентів старших курсів рекомендовано розпочати навчання орієнтовно від 15 серпня 2022 року, а також використовувати в теплі місяці для навчання суботи.

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