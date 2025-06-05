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В Одессе наказали студентку-медика из-за интимных фото
На суде девушка вину признала из-за распространения пикантных фото и покаялась.
В Одессе к 1 году испытательного срока приговорили девушку-студентку из-за распространения пикантных фото и видео.
Об этом говорится в приговоре Хаджибейского районного суда г. Одессы.
По данным суда, студентка 5 курса медицинского факультета Одесского национального морского университета в марте-апреле 2025 года изготовила пикантные фото и видео.
Впоследствии она за 300 грн продавала интимные кадры мужчинами. На суде девочка вину признала и раскаялась. Она просила суд строго не наказывать.
Суд проанализировал материалы дела и признал девочку виновной по ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.
Напомним, в Запорожье судили мужчину из-за сексуального домогательства к жене. Женщина вызвала полицию, поскольку мужчина без разрешения ее поцеловал и пытался заняться сексом