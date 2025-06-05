В Одессе наказали студентку-медика из-за интимных фото

Девушку осудили из-за распространения интимных фото / © Unsplash

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В Одессе к 1 году испытательного срока приговорили девушку-студентку из-за распространения пикантных фото и видео.

Об этом говорится в приговоре Хаджибейского районного суда г. Одессы.

По данным суда, студентка 5 курса медицинского факультета Одесского национального морского университета в марте-апреле 2025 года изготовила пикантные фото и видео.

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Впоследствии она за 300 грн продавала интимные кадры мужчинами. На суде девочка вину признала и раскаялась. Она просила суд строго не наказывать.

Суд проанализировал материалы дела и признал девочку виновной по ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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