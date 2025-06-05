ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
394
Время на прочтение
1 мин

В Одессе наказали студентку-медика из-за интимных фото

На суде девушка вину признала из-за распространения пикантных фото и покаялась.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Одессе наказали студентку-медика из-за интимных фото

Девушку осудили из-за распространения интимных фото / © Unsplash

В Одессе к 1 году испытательного срока приговорили девушку-студентку из-за распространения пикантных фото и видео.

Об этом говорится в приговоре Хаджибейского районного суда г. Одессы.

По данным суда, студентка 5 курса медицинского факультета Одесского национального морского университета в марте-апреле 2025 года изготовила пикантные фото и видео.

Впоследствии она за 300 грн продавала интимные кадры мужчинами. На суде девочка вину признала и раскаялась. Она просила суд строго не наказывать.

Суд проанализировал материалы дела и признал девочку виновной по ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Запорожье судили мужчину из-за сексуального домогательства к жене. Женщина вызвала полицию, поскольку мужчина без разрешения ее поцеловал и пытался заняться сексом

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie