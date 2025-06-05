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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Одесі покарали студентку-медикиню через інтимні фото

На суді дівчина провину визнала через поширення пікантних фото та покаялась.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Одесі покарали студентку-медикиню через інтимні фото

Дівчину засудили через поширення інтимних фото / © Unsplash

В Одесі до 1 року іспитового терміну засудили дівчину-студентку через поширення пікантних фото та відео.

Про це йдеться у вироку Хаджибейського районного суду м. Одеси.

За даними суду, студентка 5 курсу медичного факультету Одеського національного морського університету в березні-квітні 2025 року виготовила пікантні фото та відео.

Згодом вона за 300 грн продавала інтимні кадри чоловіками. На суді дівчинка провину визнала та розкаялась. Вона просила суд суворо не карати.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав дівчинку винною за ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України. Її засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Запоріжжі судили чоловіка через сексуальне домагання до дружини. Жінка викликала поліцію, оскільки чоловік без дозволу її поцілував та намагався зайнятися сексом.

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