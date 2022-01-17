В Ровно внедорожник насмерть сбил женщину на переходе

Как все было, данные водителя и свидетелей разнятся.
Смертельная авария в Ровно – на пешеходном переходе внедорожник сбил 47-летнюю женщину, от полученных травм и скончалась на месте
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Как все было, данные водителя и свидетелей разнятся. Водитель утверждает: ехал на зеленый свет, а женщина внезапно вышла на зебру. Впрочем, свидетели аварии говорят, что женщина вышла на дорогу, только когда пешеходам загорелся зеленый свет.
Предварительно известно — водитель был трезв. В полиции открыли производство. И просят помощи всех водителей, имеющих видео аварии на своем регистраторе.
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