Путину нельзя разрешить возродить СССР – американский сенатор

Ромни говорит, что Путин стремится восстановить НАТО.

Американский сенатор Митт Ромни заявил, что Соединенные Штаты и другие западные страны должны помешать российскому президенту Владимиру Путину возродить Советский Союз в той или иной форме.

Об этом со ссылкой на сенатора пишет Politico.

"Он пытается восстановить то, что имел раньше. Это нельзя допустить", — сказал Митт Ромни.

По его словам, глава Кремля хочет разделить НАТО и ослабить. "Он (Путин – ред.) пытается разделить НАТО и ослабить его. Нам нужен сильный Альянс не только для противостояния России, но и против Китая", – отметил Ромни.

Кроме того, он отметил необходимость блокирования газопровода "Северный поток-2" в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины: "У него не будет этого богатства, если он предпримет какие-либо действия для свержения правительства в Украине — его закроют".

Как сообщалось, в партии Путина решили не упускать возможности, и пока в Казахстане продолжаются масштабные протесты по всей стране, заявили о желании "восединиться с Казахстаном ради идеи возрождения СССР". Депутат Госдумы от кремлевской партии "Единая Россия" Султан Хамзаев на своей странице в соцсети написал, что "Средняя Азия – это земля Русская" и что "Казахстан – это историческая родина России".

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