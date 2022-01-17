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Путіну не можна дозволити відродити СРСР - американський сенатор

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Путіну не можна дозволити відродити СРСР - американський сенатор

Associated Press

Ромні каже, шо Путін прагне відновити НАТО.

Американський сенатор Мітт Ромні заявив, що Сполучені Штати та інші західні країни мають завадити російському президенту Володимиру Путіну відродити Радянський Союз у тій чи іншій формі.

Про це з посиланням на сенатора пише Politico.

"Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити", - сказав Мітт Ромні.

За його словами, очільник Кремля хоче поділити НАТО і послабити. "Він (Путін - ред.) намагається розділити НАТО і послабити його. Нам потрібен сильний Альянс не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", - зазначив Ромні.

Крім того, він наголосив на необхідності блокування газопроводу "Північний потік-2" у разі подальшої агресії РФ проти України: "У нього не буде цього багатства, якщо він вживе будь-яких дій для повалення уряду в Україні - його закриють".

Як повідомлялося, у партії Путіна вирішили не втрачати можливості, і поки в Казахстані тривають масштабні протести по всій країні, заявили про бажання "возз'єднатися з Казахстаном задля ідеї відродження СРСР". Депутат Держдуми від кремлівської партії "Єдина Росія" Султан Хамзаєв на своїй сторінці у соцмережі написав, що "Середня Азія - це земля Руська" і що "Казахстан - це історична батьківщина Росії".

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