Путіну не можна дозволити відродити СРСР - американський сенатор

Ромні каже, шо Путін прагне відновити НАТО.

Американський сенатор Мітт Ромні заявив, що Сполучені Штати та інші західні країни мають завадити російському президенту Володимиру Путіну відродити Радянський Союз у тій чи іншій формі.

Про це з посиланням на сенатора пише Politico.

"Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити", - сказав Мітт Ромні.

За його словами, очільник Кремля хоче поділити НАТО і послабити. "Він (Путін - ред.) намагається розділити НАТО і послабити його. Нам потрібен сильний Альянс не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", - зазначив Ромні.

Крім того, він наголосив на необхідності блокування газопроводу "Північний потік-2" у разі подальшої агресії РФ проти України: "У нього не буде цього багатства, якщо він вживе будь-яких дій для повалення уряду в Україні - його закриють".

Як повідомлялося, у партії Путіна вирішили не втрачати можливості, і поки в Казахстані тривають масштабні протести по всій країні, заявили про бажання "возз'єднатися з Казахстаном задля ідеї відродження СРСР". Депутат Держдуми від кремлівської партії "Єдина Росія" Султан Хамзаєв на своїй сторінці у соцмережі написав, що "Середня Азія - це земля Руська" і що "Казахстан - це історична батьківщина Росії".

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