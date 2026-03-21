В Украине можно получить 25 миллионов гривен: кто на это претендует

Прошлая зима в очередной раз доказала: утепленный дом и собственная генерация - это не роскошь, а вопрос безопасности. В этом году государство существенно увеличило поддержку энергоэффективных проектов. Теперь ОСМД могут получить до 25 миллионов гривен на термомодернизацию и еще 4 миллиона на солнечные станции или генераторы.

Корреспондент ТСН Игорь Бондаренко посетил города, где жители уже забыли о холодных стенах и космических счетах.

Новояворовск: город, где ОСМД победили ЖЭКи

Львовский городок Новояворовск стал первым в Украине, где модернизацию проводят целыми кварталами. Здесь в каждом доме создано ОСМД, а каждая седьмая многоэтажка утеплена по самым высоким стандартам.

Владимир Паславский, житель Новояворовска: «Раньше квартира плесневела, все текло со стен, был холод — мы просто выживали. Теперь поставили новые окна, двери, сделали фасад. Толчком стал ЖЭК, который ничего не делал, и пример соседей, чьи дома после модернизации стали выглядеть как новостройки».

По словам заместителя городского головы Галины Джулай, термомодернизация вместе с установкой ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) позволяет жителям экономить от 30 до 50% на отоплении.

«Китайская стена» с солнечной энергией

В Ивано-Франковске взялись за сложнейший объект — дом длиной полкилометра на 13 подъездов, который в народе называют «китайской стеной». Большинство работ выполняли уже во время полномасштабной войны.

Оксана Иванюк, председатель ОСМД: «Зимой температура в квартирах не опускалась ниже 20 градусов. За январь моя квартира потребила лишь 91 куб газа на все: отопление, горячую воду и еду».

Эксперты отмечают: современные материалы, например специальные кровельные мембраны вместо рубероида, хоть и дороже на 30%, но служат более 25 лет без ремонта.

Сколько это стоит и как получить деньги?

Сегодня действуют две основные программы поддержки от Фонда энергоэффективности:

Программа На что дают деньги Максимальный грант «Энергодом» Утепление фасадов, крыш, замена ИТП, окон, труб до 25 млн грн «Гриндим» Солнечные станции, тепловые насосы, генераторы до 4 млн грн

Жителям термомодернизация обходится примерно в 30% стоимости проекта. В среднем это 30-40 тысяч гривен с квартиры, которые можно платить в течение 5 лет (около 700 грн в месяц). Остальные 70% покрывает государство и международные доноры.

Почему стоит начинать уже сейчас?

Мартовское солнце уже начало помогать энергосистеме, но следующая зима близко. Наименьшая стоимость энергии — это та, которую мы смогли сэкономить. В 2026 году процедуру подачи документов максимально упростили, а срок реализации проектов увеличили до года.