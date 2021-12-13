В Виннице молодая пара угорела в собственной квартире

Женщина была еще с пульсом, когда ее обнаружили на полу спасатели.

Мужчину спасти не удалось, 27-летняя девушка сейчас в реанимации — в Виннице пара угорела в собственной квартире.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Это произошло в новом доме, оборудование которого всего месяц назад проверяли газовики.

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Спасателей вызвали родственники, когда с супругами пропал телефонный звонок, а дверь они не открывали. В квартиру чрезвычайники влезали через балкон: мужчина уже был без признаков жизни, женщина лежала без сознания, но пульс был.

Предварительно известно, что это отравление угарным газом. В квартире установлен котел и кухонная вытяжка. Где именно была неисправность, сейчас выясняют эксперты.

«Спасатели приехали, сорвали дверь и слышно было, как мужчина выходил и крикнул: «Мужчина и женщина на полу, у обоих пена изо рта», – рассказывают свидетели.

Новости Винницы: молодая пара отравилась угарным газом в собственной квартире

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