Военный аналитик сравнил войну 2014 года с полномасштабной: разница кардинальная

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий рассказал, что война 2014 и полномасштабная категорически отличаются.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Ветеран АТО отметил, что война тогда и сейчас очень резко отличается.

"Это была маневровая война. Тогда были оккупированные населенные пункты и те, которые мы освобождали. А между ними была одна огромная "серая зона", без этих тысячи километровых линий с окопами. Да, в 2014 году были отдельные позиции, которые нужно было держать. Но они были отдельные. Фронта, как такового не было. Он сложился осенью 2014, когда этот конфликт начали замораживать. Следующие 7 лет была война малой интенсивности", - говорил он.

Евгений Дикий отметил, что война 2015-2020 года сейчас напоминает то, что происходит сейчас на северных границах Украины.

"Это не было курортом для бойцов, но с 2015 до 2020 года - это был конфликт малой интенсивности. У нас то же самое сейчас происходит на северной границе. Тогда война была хаотичная, мало организованная. Наши доработчики были вообще партизанами. По факту регулярные части начали воевать летом 2014 года. А армия по сути сформировалась осенью 2014 года", - отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Евгений Дикий о войне: Происходит состязание, у кого первого закончатся люди!

Напомним, эксперт рассказал о провале РФ возле Авдеевки.

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