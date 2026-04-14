Война в Украине: военные рассказали об уникальных роботах, которые воюют на фронте

НРК на фронте

Украинские воины массово используют отечественных роботов, известных как НРК. За последний год эти наземные дроны смогли эвакуировать с поля боя более полутысячи раненых.

Как работают с «железными солдатами» и какие задачи они выполняют в батальоне беспилотных систем «Катран» 35-й бригады морской пехоты — видел корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Война как компьютерная игра

Это видео с камеры ночного видения робота: он тихо везет провизию на передовую, избегая мин и оставаясь незаметным для вражеских FPV-дронов. Управление таким комплексом напоминает видеоигру, но с вполне реальными ставками.

«Мультик», оператор НРК: «Чем-то можно сказать, что похоже на компьютерную игру, но в игре все дороги ровненькие, а здесь на дорогах есть много опасности: мины, различные FPV-дроны и все остальное. Примерно за два месяца сделали 120 выездов доставки имущества, плюс „эваки“ трехсотых. Теряем где-то 1-2% техники, но мы уменьшаем риск потерь наших военнослужащих. Большой плюс, что мы можем делать „эвак“ там, где не может проехать машина».

Почему роботы эффективнее «брони»

НРК прибывает на позиции, где бойцы быстро разгружают продукты и боекомплект. На обратном пути дрон должен вывезти раненого. В узких местах и на разрушенных дорогах, где застрянет даже БТР, дрон проходит уверенно.

«Философ», диспетчер НРК: «Эвакуация с помощью НРК безопаснее и эффективнее, чем обычным автомобилем или бронетранспортом. НРК менее заметно, оно может пройти там, где не может проехать та же броня — в узких местах, там, где разрушена дорога».

Россияне охотятся на НРК

Враг понимает ценность этих машин, поэтому в последнее время FPV-дроны оккупантов начали настоящую охоту за НРК. Однако побитых роботов пытаются вернуть и отремонтировать в специальных мастерских.

«Сварщик», механик НРК: «FPV очень-очень в последнее время начали охотиться за НРК, потому что техника и человеческий ресурс не используется. Но машинки эвакуируются, доделываются, переделываются. Мы ей даем второй шанс, ремонтируем, и она дальше проводит свою работу. НРК может развиваться настолько, насколько хватит фантазии. Можно прилепить на него модуль минирования и даже эвакуировать другие машинки».

Электронные глаза и искусственный интеллект

В мастерских НРК не только чинят, но и модернизируют. Добавляют передние и задние камеры, сложное программное обеспечение, чтобы оператор видел картинку в режиме реального времени.

«Кукла», программист НРК: «У него стоит передняя камера, задняя, и он ориентируется на местности. Если отправить его самого, то он может и поедет, но где-то там встрянет. А так сидит оператор, который постоянно видит, что происходит, и может управлять машинкой в любых условиях».

Бойцы уверены: за наземными роботами будущее. Они позволяют воевать технологиями, а не людьми, доставляя провизию и спасая жизни там, где раньше это казалось невозможным.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 13:00 новости 14 апреля. ВСТРЕЧА С глазу на глаз! Шокирующие подробности от ФЕДОРОВА! Сверхмощные НРК в действии