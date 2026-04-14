Возвращение мужчин в Украину из Германии: Мерц сделал важное заявление

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Германия солидарна с усилиями Киева по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса. Поэтому Берлин готовит механизмы возвращения украинских беженцев домой.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Поддержка мобилизационных усилий Киева

Мерц подчеркнул, что официальный Берлин понимает и поддерживает политику Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста за границу во время военного положения.

Реклама

«Мы поддерживаем усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС. Это абсолютно необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя, чтобы сохранялось единство украинского общества и страну можно было отстроить. И мы видим здесь ощутимый прогресс в интересе обеих сторон», — подчеркнул немецкий лидер.

Упрощение механизма возвращения домой

Кроме мобилизационных вопросов стороны обсудили механизмы репатриации украинцев, которые находятся в Германии под временной защитой. По словам Мерца, Германия готова способствовать тому, чтобы процесс возвращения граждан на родину был максимально организован и легок.

Канцлер заметил, что в этом вопросе уже наблюдается «ощутимый прогресс», поскольку обе стороны заинтересованы в восстановлении кадрового потенциала Украины.

Почему это важно?

Заявление Мерца фактически закрепляет изменение подхода европейских лидеров к вопросу украинских беженцев: от простого предоставления убежища к активной помощи Украине в возвращении людей для обороны и восстановления. Это также сигнал для украинских граждан в Германии, что вопрос их возвращения станет одной из приоритетных тем межгосударственного диалога в ближайшей перспективе.

Реклама

По состоянию на начало 2026 года Германия остается одной из стран с наибольшим количеством украинских беженцев, значительную часть которых составляют мужчины призывного возраста. Вопросы их статуса и возможного возвращения неоднократно становились предметом дискуссий в немецком Бундестаге.

Ранее сообщалось, что Украина и Германия договорились о новых пакетах помощи. Это касается ПВО, дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов.