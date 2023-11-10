Вступление Украины в ЕС: заблокирует ли процесс Венгрия и чего ждать дальше

Еврокомиссия рекомендовала открыть переговоры о членстве Украины. Кандидатские требования, как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Украина выполнила на 90 процентов. Окончательное решение об открытии переговоров должен быть принят Европейским Советом в середине декабря.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Васильевой.

ЕС решил принять новых членов из-за войны России против Украины

Десять лет Европейский Союз не принимал к себе новых членов. И даже сами разговоры о расширении не велись. Все изменила война, развязанная Россией в Украине. Новый этап расширения ЕС называют прямым геополитическим следствием российской агрессии. Европа должна объединиться, чтобы выжить.

10 стран-кандидаток сейчас находятся на разных стадиях присоединения: Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, а с недавних пор - Украина и Молдова. Переговоры с Турцией, которая стала кандидатом на вступление более 20 лет назад, фактически заморожены из-за проблем с нарушением прав человека. Косово и Грузия были потенциальными кандидатами. Но на этой неделе Тбилиси таки предоставили кандидатский статус авансом, чтобы поощрить Грузию выйти из-под влияния России.

А вот с Украиной и Молдовой процесс объединения сейчас происходит в ускоренном режиме.

"Украина выполнила более 90% необходимых шагов, которые мы рекомендовали в прошлом году. Основной прогресс достигнут по конституционному правосудию. Реформа, по избранию Высшего совета юстиции, антикоррупционная программа. Прогресс в борьбе с отмыванием денег. Важные меры для сдерживания давления олигархов на общественную жизнь. Новый закон о медиа и прогресс в отношении национальных меньшинств. И на этой основе мы сегодня рекомендовали Раде начать переговоры с Украиной о вступлении", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Через какое время Украина может стать членом ЕС

Это решение должен утвердить Европейский Совет 14 декабря. В апреле государства ЕС должны утвердить специальный документ - переговорную рамку, после чего начнутся сами переговоры - что-то вроде подготовки брачного контракта перед заключением самого брака.

На этом этапе Украина должна принять тысячи новых законов, которые внедрят европейские политики в 35 различных сферах. Также Киев должен договориться о переходных периодах для тех отраслей, которые могут понести убытки или будут вынуждены в корне меняться. В правительстве считают: при благоприятных обстоятельствах уложимся в два года. Эксперты же значительно сдержаннее в прогнозах: реальным они считают вступление в ЕС через семь лет.

"Те сигналы, которые мы получаем из Брюсселя, свидетельствуют о том, что ускоренной процедуры не будет. То есть возможно к нам будут относиться более снисходительно, потому что мы все реформы выполняем во время военного положения. Но вместе с тем, все необходимые шаги надо будет сделать", - говорит руководитель проектов евроинтеграционного направления Центра экономического восстановления и EasyBusiness Юлия Шаипова.

ЕС тоже должен будет реформироваться

В то же время реформироваться должен и сам Евросоюз. Прирастая новыми странами ЕС становится неповоротливым, ему все труднее своевременно принимать необходимые решения, консенсусом, то есть когда есть согласие всех 27 государств.

"Решения становятся все сложнее, поскольку отдельные страны блокируют решения и чрезмерно используют свое право вето. И это простая политическая математика. В Европейском союзе с более 36 правами вето вероятность того, что одна страна заблокирует все, будет еще выше", - говорит глава МИД Германии Анналена Бербок.

Анналена Бербок. / Фото: Associated Press

Венгрия хочет блокировать вступление Украины в ЕС

Решение ЕС, например о санкциях против России или помощи Украине постоянно торпедирует Венгрия. Польша пошла вопреки решению Брюсселя в споре вокруг транзита украинского зерна. Сейчас же в Будапеште заявили, что пока в Украине война, она в Европе не нужна.

Также власти Венгрии пообещали блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока Киев не выполнит их ультиматум - разрешить закарпатским венграм получать образование на венгерском языке. В правительстве заявили: к компромиссу готовы, однако надеются, что европейцы не позволят Будапешту сорвать процесс интеграции Украины.

Почему ЕС нужна Украина

Нынешнее руководство ЕС максимально проукраинское. Там определились: Европа больше не может игнорировать геополитическую реальность. ЕС должен учиться защищаться от таких стран, как Россия. И поэтому Украина нужна под общей крышей - как щит на границе и как часть европейского сообщества. Однако сейчас Евросоюз входит в период турбулентности. В следующем году должны состояться десятки различных выборов, в том числе в Европарламент. Поэтому в Брюсселе спешат выполнить все переговорные процедуры с Украиной. Так, чтобы процесс стал практически необратимым.

"Им очень важно принять важнейшие решения до смены политического цикла в европейских институциях. Тенденции таковы, что популистские движения становятся очень популярными в Европе. И нам это не на руку. Поэтому очень важно, чтобы важнейшие решения по нашему вступлению были приняты до этих выборов", - говорит исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Любовь Акуленко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 за 10 ноября 2023 года | Новости Украины

Напомним, у Зеленского рассказали, когда начнется процесс переговоров о вступлении в ЕС.

Читайте также: