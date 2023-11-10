Вступ України до ЄС: чи заблокує процес Угорщина і чого очікувати далі

Експерти вважають, що Україна може стати членом ЄС через 7 років.

Єврокомісія рекомендувала відкрити переговори про членство України. Кандидатські вимоги, як зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Україна виконала на 90 відсотків. Остаточне рішення про відкриття перемов має ухвалити Європейська Рада всередині грудня.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

ЄС вирішив прийняти нових членів через війну Росії проти України

Десять років Європейський Союз не приймав до себе нових членів. І навіть самі розмови про розширення не велися. Все змінила війна, розв'язана Росією в Україні. Новий етап розширення ЄС називають прямим геополітичним наслідком російської агресії. Європа має об'єднатись, щоб вижити.

10 країн-кандидаток нині перебувають на різних стадіях приєднання: Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, а віднедавна - Україна та Молдова. Переговори з Туреччиною, яка стала кандидаткою на вступ понад 20 років тому, фактично заморожено через проблеми з порушенням прав людини. Косово та Грузія були потенційними кандидатами. Але цього тижня Тбілісі таки надали кандидатський статус авансом, щоби заохотити Грузію вийти з-під впливу Росії.

А от з Україною і Молдовою процес об'єднання нині відбувається у прискореному режимі.

"Україна виконала понад 90% необхідних кроків, які ми рекомендували торік. Основного прогресу досягнуто щодо конституційного правосуддя. Реформа, щодо обрання Вищої ради юстиції, антикорупційна програма. Прогрес у боротьбі з відмиванням грошей. Важливі заходи для стримування тиску олігархів на суспільне життя. Новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин. І на цій основі ми сьогодні рекомендували Раді розпочати переговори з Україною про вступ", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Через скільки часу Україна може стати членом ЄС

Це рішення має затвердити Європейська Рада 14 грудня. В квітні держави ЄС мають затвердити спеціальний документ - переговорну рамку, після чого почнуться самі перемовини - щось на зразок підготовки шлюбного контракту перед укладанням самого шлюбу.

На цьому етапі Україна має ухвалити тисячі нових законів, які впровадять європейські політики у 35 різних сферах. Також Київ має домовитись про перехідні періоди для тих галузей, які можуть зазнати збитків чи будуть змушені докорінно змінюватись. В уряді вважають: за сприятливих обставин вкладемось у два роки. Експерти ж значно стриманіші у прогнозах: реальнішим вони вважають вступ до ЄС за сім років.

"Ті сигнали, які ми отримуємо з Брюсселя, свідчать про те, що прискореної процедури не буде. Тобто можливо до нас будуть ставитись більш поблажливо, бо ми всі реформи виконуємо під час воєнного стану. Але разом з тим, всі необхідні кроки треба буде зробити", - каже керівниця проектів євроінтеграційного спрямування Центру економічного відновлення та EasyBusiness Юлія Шаіпова.

ЄС теж повинен буде реформуватись

Водночас реформуватись мусить і сам Євросоюз. Приростаючи новими країнами ЄС стає неповоротким, йому все важче своєчасно ухвалювати необхідні рішення, консенсусом, тобто коли є згода усіх 27 держав.

"Рішення стають дедалі складнішими, оскільки окремі країни блокують рішення та надмірно використовують своє право вето. І це проста політична математика. В Європейському союзі з понад 36 правами вето ймовірність того, що одна країна заблокує все, буде ще вищою", - каже очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Анналена Бербок. / Фото: Associated Press

Угорщина хоче блокувати вступ України до ЄС

Рішення ЄС, наприклад про санкції проти Росії або допомогу Україні постійно торпедує Угорщина. Польща пішла всупереч рішенню Брюсселя у суперечці довкола транзиту українського зерна. Нині ж у Будапешті заявили, що поки в Україні війна, вона в Європі не потрібна.

Також влада Угорщини пообіцяла блокувати переговори про вступ України до ЄС, доки Київ не виконає їхній ультиматум - дозволити закарпатським угорцям здобувати освіту угорською мовою. В уряді заявили: до компромісу готові, однак сподіваються, що європейці не дозволять Будапешту зірвати процес інтеграції України.

Чому ЄС потрібна Україна

Нинішнє керівництво ЄС максимально проукраїнське. Там визначились: Європа більше не може ігнорувати геополітичну реальність. ЄС має вчитись захищатись від таких країн, як Росія. І тому Україна потрібна під спільним дахом - як щит на кордоні і як частина європейської спільноти. Проте нині Євросоюз входить у період турбулентності. Наступного року мають відбутись десятки різних виборів, в тому числі до Європарламенту. Тому в Брюсселі поспішають виконати всі переговорні процедури з Україною. Так, щоби процес став практично безповоротним.

"Їм дуже важливо прийняти найважливіші рішення до зміни політичного циклу в європейських інституціях. Тенденції такі, що популістські рухи стають дуже популярними в Європі. І нам це не на руку. Тому дуже важливо, щоби найважливіші рішення по нашому вступу були прийняті до цих виборів", - каже виконавча директорка ГО "Український центр європейської політики" Любов Акуленко.

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Нагадаємо, у Зеленського розповіли, коли почнеться процес перемовин про вступ до ЄС.

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