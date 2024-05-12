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ВСУ ликвидировали восемь офицеров армии РФ (фото)

ВСУ ликвидировали восемь офицеров армии РФ (фото)

Боец ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинский полковник показал фото "демобилизованных" россиян.

Вооруженные силы Украины ликвидировали восемь офицеров армии Российской Федерации.

Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины, журналист Анатолий Штефан "Штирлиц".

“Успешно демобилизовано: старший лейтенант Красовский Дмитрий; лейтенант Смирнов Виктор; лейтенант Гедгагов Алан; лейтенант Кузин Алексей; лейтенант Тимченко Сергей; командир штурмового танкового взвода Т-90М "Прорыв" младший лейтенант Курамшин Альберт; младший лейтенант Колчанов Андрей; младший лейтенант Гуляев Алексей”, — написал Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он также показал фото "демобилизованных" российских военных.

"Демобилизованные" россияне/Фото: Анатолий Штефан "Штирлиц".

Напомним, в Крыму ВСУ ликвидировали заместителя командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка РФ, подполковника Александра Чорнобривого.

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