ВСУ ликвидировали восемь офицеров армии РФ (фото)

Украинский полковник показал фото "демобилизованных" россиян.
Вооруженные силы Украины ликвидировали восемь офицеров армии Российской Федерации.
Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины, журналист Анатолий Штефан "Штирлиц".
“Успешно демобилизовано: старший лейтенант Красовский Дмитрий; лейтенант Смирнов Виктор; лейтенант Гедгагов Алан; лейтенант Кузин Алексей; лейтенант Тимченко Сергей; командир штурмового танкового взвода Т-90М "Прорыв" младший лейтенант Курамшин Альберт; младший лейтенант Колчанов Андрей; младший лейтенант Гуляев Алексей”, — написал Анатолий Штефан "Штирлиц".
Он также показал фото "демобилизованных" российских военных.
Напомним, в Крыму ВСУ ликвидировали заместителя командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка РФ, подполковника Александра Чорнобривого.
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