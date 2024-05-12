ЗСУ ліквідували вісім офіцерів армії РФ (фото)

Український полковник показав фото "демобілізованих" росіян.
Збройні сили України ліквідували вісім офіцерів армії Російської Федерації.
Про це повідомив полковник Збройних сил України, журналіст Анатолій Штефан "Штірліц".
“Успішно демобілізовано: старший лейтенант Красовський Дмитро;
лейтенант Смирнов Віктор; лейтенант Гедгагов Алан; лейтенант Кузін Олексій; лейтенант Тимченко Сергій; командир штурмового танкового взводу Т-90М "Прорив" молодший лейтенант Курамшин Альберт; молодший лейтенант Колчанов Андрій; молодший лейтенант Гуляєв Олексій”, — написав Анатолій Штефан "Штірліц".
Він також показав фото “демобілізованих” російських військових.
Нагадаємо, у Криму ЗСУ ліквідували заступника командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, підполковника Олександра Чорнобривого.
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