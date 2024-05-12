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ЗСУ ліквідували вісім офіцерів армії РФ (фото)

ЗСУ ліквідували вісім офіцерів армії РФ (фото)

Боєць ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Український полковник показав фото "демобілізованих" росіян.

Збройні сили України ліквідували вісім офіцерів армії Російської Федерації.

Про це повідомив полковник Збройних сил України, журналіст Анатолій Штефан "Штірліц".

“Успішно демобілізовано: старший лейтенант Красовський Дмитро;
лейтенант Смирнов Віктор; лейтенант Гедгагов Алан; лейтенант Кузін Олексій; лейтенант Тимченко Сергій; командир штурмового танкового взводу Т-90М "Прорив" молодший лейтенант Курамшин Альберт; молодший лейтенант Колчанов Андрій; молодший лейтенант Гуляєв Олексій”, — написав Анатолій Штефан "Штірліц".

Він також показав фото “демобілізованих” російських військових.

"Демобілізовані" росіяни / Фото: Анатолій Штефан "Штірліц".

Нагадаємо, у Криму ЗСУ ліквідували заступника командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, підполковника Олександра Чорнобривого.

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