Выборы в Германии: что значит для Украины победа ХДС/ХСС и пророссийской АдГ

В Германии прошли выборы в Бундестаг. Какие результаты и что это значит для Украины?

Победителем парламентских выборов в Германии стал консервативный союз ХДС/ХСС. А новым канцлером станет его лидер Фридрих Мерц, известный проукраинскими заявлениями. Мерц последовательно поддерживает Украину, требует давать Киеву больше оружия и говорит — если бы западная поддержка была достаточной, Украина бы уже выиграла эту войну. Он стремится усилить позиции Европы и из-за агрессии России, и из-за политики новой американской администрации.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Мерц осудил вмешательство членов команды Трампа в немецкие выборы, когда те активно поддерживали ультраправую "Альтернативу для Германии". Партия действующего канцлера Олафа Шольца на выборах набрала 16 процентов голосов и заняла лишь третье место. Правительство в Германии надеются сформировать через два месяца.

Предварительные результаты выборов в штабе Христианско-демократического союза встречают аплодисментами: 28,5% голосов делают ХДС/ХСС сильнейшей политической силой, а ее лидера Фридриха Мерца — вероятным следующим канцлером Германии.

"Добро пожаловать туда, где готовилась победа консерваторов и где мы будем ее праздновать сегодня вечером. Спасибо, что пришли сегодня, спасибо за вашу поддержку, спасибо за правительственный мандат, который сегодня получили консерваторы. Спасибо вам", — сказал Мерц.

Социал-демократы терпят худшее поражение в своей послевоенной истории – около 16% голосов. В преддверии выборов внутри СДПГ рассматривали возможность заменить Олафа Шольца на более популярного и в то же время более проукраинского Бориса Писториуса. Но не решились – и потерпели поражение.

"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это также электоральное поражение. Я считаю, что после такого результата нужно четко заявить об этом", — сказал Олаф Шольц.

Олаф Шольц

Главные победители этих выборов — ультраправые, которые получили почти 20% поддержки, что вдвое больше, чем на предыдущих выборах. Зеленые набрали более 11%. Настоящая реинкарнация у немецких "левых" — почти 9% голосов. А вот ирония этих выборов — бывшая лидер "левых" Сара Вагенкнехт, которая вышла из партии и создала собственную пророссийскую политсилу, не преодолела 5% барьер и не проходит в Бундестаг. Впрочем, сама Сара таки зайдет в парламент благодаря прямому мандату.

"Свободные демократы", которые входили в действующее правительство, потерпели поражение и тоже не попадают в новый Бундестаг. Их руководство уже заявило о выходе из политики.

Фридрих Мерц, победитель выборов, обещает сформировать новое правительство до Пасхи, то есть до 20 апреля.

Пока что бразды правления остаются в руках Олафа Шольца. Очевидно, что коалицию будут формировать ХДС/ХСС и социал-демократы. Вероятно, уже без Шольца — как следствие провала на выборах, хотя он об отставке заявлять не спешит. Немецкие "эсдеки" в правительстве могут сильно тормозить проукраинские движения Фридриха Мерца, которых он требовал в оппозиции, а потому предоставит ли теперь Германия дальнобойные ракеты "Таурус", больше оружия и поддержки — до сих пор под вопросом

Ясно одно: если новое правительство не сможет эффективно преодолевать основные кризисы — неконтролируемую миграцию и экономический спад — на следующих выборах абсолютную победу вполне могут получить ультраправые.

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