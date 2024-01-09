"Я отомщу миру любовью": Сергею Параджанову — 100 лет

Этот человек прошел через настоящий ад, однако нашел в себе силы творить прекрасное.

Сто лет назад, 9 января 1924 года, в Тбилиси, в армянской семье родился мальчик по имени Саркис, которого весь мир знает Сергея Параджанова. Его судьба была нелегкой, однако исполненной приключений. Параджанову суждено было снять несколько фильмов, признанных шедеврами, попасть в советскую тюрьму, выжить там в самых тяжелых условиях и стать одним из самых выдающихся кинорежиссеров ХХ века.

После освобождения из советской тюрьмы художник шутил, что его обвинили в том, что он изнасиловал 340 членов КПСС.

Параджанов не скрывал своих критических взглядов на советскую систему. Он пытался жить и работать так, будто Советский Союз с его репрессивным аппаратом, ограничительной и идеологически бедной культурной политикой просто не существует.

ТСН.ua собрал самые интересные факты из жизни и творчества культового Сергея Параджанова.

Украинское кино: первые шаги

Будущему режиссеру очень повезло, ведь в московском ВГИКе он стал учеником классика советского и украинского кино Игоря Савченко. А тот уже тогда был известен как автор монументальной киноленты Богдан Хмельницкий.

Сергей Параджанов/X (Twitter)

На съемках его картины "Третий удар" (о разгроме фашистской группировки войск и освобождении Одессы и Крыма) студенты проходили практику. А когда Савченко умер, почти закончив фильм Тарас Шевченко, уже бывшим ученикам поручили завершить работу учителя.

После смерти Игоря Савченко его мастерскую возглавил другой классик украинского кино Александр Довженко.

Неудивительно, что значительная часть выпускников этого курса после окончания ВГИКа отправилась работать в Украину – на Киевскую и Одесскую киностудии. Параджанову тогда пришлось поехать в Киев.

Наступает очень интересный период в его творчестве. Параджанов снимает несколько откровенно посредственных фильмов. Сначала это "Андриеш", далее "Первый парень", "Украинская рапсодия", "Цветок на камне". Это были "пробы пера", ведь скоро режиссер создаст лучший украинский фильм.

"Тени забытых предков"

Лента "Тени забытых предков" снята на Киевской киностудии в 1964 году по мотивам произведений классика украинской литературы Михаила Коцюбинского. Спустя почти 60 лет после этого кинокритики признали киноленту лучшим фильмом в истории украинского кино.

Кадр из фильма "Тени забытых предков"/X (Twitter)

"Тени забытых предков" — это романтическая история Ивана и Марички — гуцульских Ромео и Джульетты. В ней проявилось много качеств, присущих параджановскому кино: метафоризм, умение тонкими штрихами передать чувства, глубокое понимание этнографичности, народности, идущий в мистику символизм и режиссерская наблюдательность — и все это сопровождает удивительная органичность кадра и звука.

Фильм вышел на украинском языке и не был дублирован на русском, что было для того времени почти неслыханным. Параджанов сразу стал знаменитостью, известным режиссером, а власть увидела в нем еще и украинского националиста, видимо, потому что он сдружился с диссидентами и не скрывал своего недовольства культурной политикой Советского Союза.

Это сыграло немалую роль в том, что его следующий фильм — "Киевские фрески" закрыли, хотя съемки уже шли полным ходом.

Неотснятое кино Параджанова о Киеве

Трудно думать о том, сколько лент Параджанова не увидел свет из-за запрета на творчество и репрессии – успех "Теней забытых предков" не открыл для художника возможностей.

Сергей Параджанов/X (Twitter)

Если режиссер не мог снимать кино, он писал его — так у него скопилось десятки невоплощенных сценариев. Артгаусное кино "Киевские фрески" должно было быть посвящено 20-летию победы во Второй мировой войне, сценарий был написан вместе с писателем Павлом Загребельным.

По мнению цензоров, проект оказался очень свободной формы, потому дирекция студии сразу же закрыла фильм. Параджанов же не позволял комиссии вносить правки в сценарий и всячески отказывался идти на компромиссы. Через несколько месяцев ленту сняли с производства по причине "мистически-субъективного отношения к современной действительности".

От Киевских фресок сохранились лишь 15-минутные кинопробы и документы-указания для съемочной группы. Кадры уцелели только благодаря сохранившему материал оператору Александру Антипенко, добавив его в свою дипломную работу.

Сергей Параджанов/X (Twitter)

Параджанов позже скажет: "Время превратило наш материал в фильм, и я хочу, чтобы вы посмотрели его". Уже в 1988 году на кинофестивале в Мюнхене мировая кинематографическая пресса признала эти пробы-этюды новаторским открытием и блестящим опытом киноавангарда.

Не только "Тени…": 6 легендарных работ Параджанова

"Цвет граната"

Сергей Параджанов ради этой истории обратился к личности средневекового армянского поэта Саят-нова, творившего на армянском, грузинском и азербайджанском языках.

Съемки фильма проходили в церкви Святого Иоанна в деревне Ардви Лорийской области Армении.

"Легенда о Сурамской крепости"

Фильм посвящается грузинским воинам всех времен, отдавших жизнь за свою страну. В его основе лежит древняя грузинская легенда, в которой рассказывается, что готовясь к защите своей страны от нападения иностранных поработителей, народ возводил крепость, но всякий раз, когда стена достигла уровня крыши, она рухнула.

"Арабески на тему Пиросмани"

Краткометражный фильм талантливого режиссера Параджанова, представляющий личный взгляд профессионала на живописное наследие грузинского художника-примитивиста XIX века, самоучки, вошедшего в лучшие мастера мирового наивного искусства Нико Пиросмани.

“Лебединое озеро. Зона

Человек, который встает в центре сюжета, бежит из тюрьмы за три дня до истечения срока. Измученный он находит убежище в монументе "Серп и молот". Там его находит женщина, с которой они взаимно влюбляются друг в друга.

"Этюды о Врубеле"

Картина посвящена периоду киевской жизни художника Михаила Врубеля и непосредственно его творчеству.

"Ашик-Кериб"

Эта романтическая драма снята по мотивам одноименной поэмы Михаила Лермонтова. Ашик-Кериб был беден, но обладал хорошим сердцем и прекрасным голосом. Он играл на сааге – турецкой балалайке, прославляя древних витязей Туркестана, выступал на праздниках и свадьбах.

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Тюрьма: путешествие в ад

После "Цвета граната" в СССР перед его автором закрыли все двери. Он написал около десятка сценариев, в том числе такой "невинный" как "Чудо в Оденсе", рассказ о жизни сказочника Андерсена (совместно с Виктором Шкловским). Но ни один из них не был реализован — чиновничество не дремало. И что хуже – не дремали спецслужбы.

Сергей Параджанов/X (Twitter)

Параджанов был на прицеле в КГБ. Несмотря на это, режиссер продолжал дружить с диссидентами (хотя самого его диссидентом назвать нельзя) и время от времени публично выступать с "крамольными антисоветскими речами".

И силовики перешли к действиям. Состряпали анонимные доносы, сшили уголовное дело, выдвинули обвинения. Суд был (конечно!) закрыт, и в 1974 году Параджанов получил пять лет заключения в лагерях строгого режима по обвинению в однополых связях, насилии и порнографии.

Выжить в советской тюрьме, попав туда за гомосексуализм, было очень сложно. Параджанову это удалось, хотя он прошел через самый настоящий ад — мучения, издевательства, попытки самоубийства, тяжелые болезни, голод.

Сергей Параджанов/X (Twitter)

Заключенные, которые не верили сначала, что к ним попал знаменитый режиссер, постепенно прониклись уважением к нему как художнику. Заключение Параджанова обернулось новым всплеском таланта, креативности и яркости творческих решений.

Кампания за увольнение режиссера, которую вели Лиля Брик, Андрей Тарковский, Лукино Висконти, Роберт де Ниро и другие всемирно известные художники и литераторы, дала результат, когда французский писатель Луи Арагон согласился приехать в Советский Союз. Он попросил Леонида Брежнева уволить Параджанова.

Сергей Параджанов, Лариса Федоренко, Андрей Тарковский, 1982/X (Twitter)

И достиг своего. Режиссер вышел на свободу 31 декабря 1977 года и вернулся домой в Тбилиси.

Единственный сын Параджанова

В 1958 году в браке Параджанова с дочерью советского дипломата Светланой Щербатюк родился сын Сурен. Через несколько лет супруги развелись, но поддерживали теплые отношения.

Сергей Параджанов обожал сына и часто брал его на съемки – сохранилась целая коллекция ярких фото из этих путешествий. Сурен сыграл эпизодическую роль в "Тенях забытых предков", впоследствии в девяностых снимался в ленте об отце "Параджанов: Последняя весна".

Сын Сергея Параджанова/X (Twitter)

Сурен Параджанов окончил архитектурный институт, три года работал по специальности, впоследствии занялся бизнесом. Сыграл важную роль в освобождении отца из тюрьмы – именно Сурен передал копию сфабрикованного приговора Параджанова представителям международной организации Аmnesty International. Но дальнейшая судьба мужчины сложилась драматично: он сам признавался, что любил играть в азартные игры, а также несколько лет провел в тюрьме по обвинению в распространении наркотиков.

До последних лет они с матерью проживали в Киеве в тяжелом финансовом положении. Сурен о своем характере говорил так: "Папа меня чему-то научил, заработать на сигареты и кофе я могу, но чтобы больше нет". В 2021 году он скончался на 63 году жизни через год после смерти матери.

"Исповедь". Смерть

Сценарий Исповеди он написал в больнице, когда лечился от воспаления легких. Фильм должен был рассказывать о его детстве, о ранних воспоминаниях и переживаниях. Однако съемки Исповеди длились всего два дня. Из-за прогрессировавшего рака продолжить работу он не смог.

Сергей Параджанов/X (Twitter)

Свое последнее интервью в 1988 году Сергей Параджанов давал на украинском языке. После рассказа о киевской премьере фильма “Ашик-Кериб” он сказал: “Да здравствует Украина! Да здравствует украинский национализм в том смысле, в каком его понимаю я: нельзя допустить, чтобы настало время, когда не будет слова на украинском или не будет песни украинского, не будет солнца украинского и не будет подсолнуха украинского!”.

20 июля 1990 года Параджанов скончался.

Самые известные цитаты Параджанова

"Я отомщу миру любовью".

"Я безумный старик, который рисует цветы".

Моя вина, вероятно, в том, что родился. Потом увидел облака, красивую мать, горы, собор, сияние радуги, и все с балкона детства”.

“Мною всю жизнь двигает зависть. Я завидовал красивым – и стал привлекательным, завидовал умным – и стал непредсказуемым”.

"Самое страшное — упустить прекрасное".

«Время великодушное и справедливое — очищает память, снимает клевету и оскорбления с осужденных, воскрешает забытых, судит неправедных».

Сергей Параджанов/X (Twitter)

“Я мало снимал. В моих шкафах 23 нереализованных сценария. Мне тяжело. Но это ничего. Мы заберем с собой в нашу смерть частицу себя, и это трансформируется в тайну».

Я так красиво жил 50 лет. Любил – болтал – восхищался – что-то узнал – мало сделал – но очень много любил. Людей очень любил и очень им обязан. Был нетерпим к серому. Самый модный цвет. Необходимость времени”.

“Я прозрел – и это самое страшное… Я – юг и восток. Грязный и чистый”.

“Веселитесь в полной мере, как это делал я. Есть что вспомнить. Иначе было бы жалко и себя, и жизнь! И что жизнь, если нет принципа и прихоти?!”.

Сергей Параджанов/X (Twitter)

Параджанова реабилитировали спустя 50 лет после судилища

Национальная комиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти (УИНП) реабилитировала украинского кинорежиссера армянского происхождения Сергея Параджанова. Об этом, по случаю 100 лет со дня рождения художника, сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Скриншот

По словам главы института, реабилитировать имя кинорежиссера удалось на последнем заседании национальной комиссии по реабилитации 20 декабря 2023 года. В поддержку рассмотрения этого дела выступали Офис Президента Украины и украинские правозащитники, в частности, Украинский Хельсинкский союз по правам человека.

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