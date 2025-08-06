Закончится ли война после 8 августа: эксперты ошеломили сценариями

Срок ультиматума Трампа России истекает 8 августа / © ТСН

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Накануне 8 августа, когда истекает срок, который Трамп предоставил России для прекращения войны в Украине, многие украинцы высказались в соцсетях по этому поводу. Большинство людей отнеслись скептически и уверены, что война и обстрелы продолжатся.

Что именно может измениться, учитывая, что сегодня, 6 августа, состоялась встреча представителя Трампа Стива Уиткоффа с главой Кремля Путиным — об этом в комментарии для ТСН.ua выразили свои видения ситуации директор Центра оборонных стратегий Александр Хара и политолог Владимир Фесенко.

«У Путина и его окружения есть план по уничтожению украинской государственности, это поддерживается подавляющим большинством россиян. У России есть ресурсы и желание, это никуда не делось. Никуда не делось наше желание выжить, сохранить государство и на этом этапе освободить как можно больше территорий. Поэтому конфликт будет продолжаться», — говорит Александр Хара.

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И продолжает: «Но возможно ли прекращение огня? Возможно. Я считаю, что эти шансы возрастут в конце этого года или в начале следующего».

По словам Хары, это может произойти не потому, что Путин хочет мира.

«Он понимает структурные слабости в экономике, неспособность сгенерировать такое количество сил и средств, которое могло бы кардинально изменить ситуацию на поле боя. Путину нужна пауза, чтобы накопить силы и средства. Это единственная причина. Война началась в феврале 2014 года, затем последовала пауза. 2022 год — это второй этап той же войны. Если мы не добьемся ключевых моментов — восстановления территориальной целостности и вхождения Украины в НАТО, то будет третий этап», — говорит аналитик.

Что касается возможных будущих санкций, в том числе и вторичных, Александр Хара говорит следующее: «Я не верю, что Трамп прибегнет к столь кардинальным шагам, что они перекроют кислород Путину. Во-первых, Трамп не хочет эскалации, во-вторых, сложно повлиять на Китай, который является старшим партнером России и откровенно признал, что не хочет проигрыша России. Сама же Россия будет игнорировать любые ультиматумы, пока будет иметь возможность физически продолжать войну. Поэтому 8 августа ничего не изменится».

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Три варианта развития событий

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко говорит, что не стоит ждать 8 августа.

«8 августа важно в том смысле, как будет реагировать Трамп. Насколько решительным и последовательным будет, будет ли эффект от его действий. К примеру, сообщается, что обсуждаются санкции против танкерного флота России», — говорит Фесенко.

И продолжает: «Но гораздо важнее происходящее сегодня — встретились Уиткофф и Путин. От результатов зависит то, что произойдет после 8 августа. Возможны три базовых варианта. Первый. Якобы готовится полное прекращение огня в воздухе. Я думаю, что это предложение американской администрации Путину в качестве первого шага. Это самый оптимистичный сценарий. Я не уверен, что он сработает. Если Путин на это соглашается, это будет выглядеть как победа Трампа и поражение Путина. Это дает основания полагать, что Путин просто так согласится на американские предложения».

По словам Фесенко, второй сценарий следующий: россияне могут согласиться с тем, что тема поэтапного прекращения огня будет предметом переговоров в Стамбуле.

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«Но это не гарантирует, что через неделю или через месяц прекратится война в воздухе. Если переговоры начнутся, то это будет огромным шагом вперед. Третий вариант — к сожалению, банальный и очевидный. Речь идет о продолжении войны. То есть Путин может сказать, что если России выдвигают ультиматумы, то пусть и Украина исполняет российский ультиматум», — резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось о том, что прекратит ли Путин боевые действия в Украине после ультиматума Трампа.

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