Зеленский против Ахметова: почему в этом противостоянии не будет победителей

Зеленский против Ахметова: почему в этом противостоянии не будет победителей

Никогда еще в истории украинской независимости Ахметова не обвиняли в том, что его хотят втянуть в попытку госпереворота.

Ежегодное обращение Владимира Зеленского к Верховной Раде в среду, 1 декабря, точно не станет рядовым событием. Едва ли не впервые за всю историю украинской независимости на экваторе своего президентства действующий глава государства открыл ящик Пандоры — начал публичный конфликт с олигархом Ринатом Ахметовым и журналистами одновременно.

На громком пресс-марафоне в пятницу, 26 ноября, Зеленский заявил, что олигарха втягивают в попытку совершить в Украине государственный переворот с участием России. Ахметов назвал это ложью. Но само по себе событие уникальное – еще ни один из украинских президентов не выдвигал ни одному из украинских олигархов таких громких обвинений.

Вдобавок, в воскресенье, 28 ноября, Государственное бюро расследований сообщает о проверке публикации и записи журналистом Юрием Бутусовым (с которым у Зеленского была словесная перепалка во время пресс-марафона на повышенных тонах) в Facebook видео выстрела из пушки. Это сразу же возмутило журналистское сообщество, которое стало на защиту Бутусова. Но пост пресс-секретаря ТКГ по Донбассу и внештатного советника главы ОПУ Алексея Арестовича и вовсе сделал ситуацию абсурдной: он попросил предоставить Бутусову госохрану, потому что журналиста якобы уже спланировали, как очередного Гонгадзе.

ТСН.ua анализировал, к чему может привести этот ряд скандалов, как разные украинские президенты противостояли олигархам и чья сторона возьмет верх в конфликте власти с Ринатом Ахметовым.

Пиар или борьба

Действующая украинская власть переживает времена политической турбулентности. На экваторе президентства Владимира Зеленского, Офис президента лихорадит от скандалов. Не успело общество переварить "вагнергейт", особенно после выхода громкого расследования Bellingcat, как Зеленский обвинил Ахметова в попытке совершить в Украине государственный переворот 1-2 декабря.

"У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте", — рассказал президент во время пресс-марафона, добавив, что ключей от государства у олигарха нет.

Политолог Владимир Фесенко считает, что пока нельзя говорить о политическом кризисе. Да, есть напряжение, усиление борьбы и турбулентности. Ахметов открыто вступил в конфликт с властью, потому что есть активная, масштабная, информационно-политическая "война" против Зеленского – это видно по его телеканалам.

"Прямой "войны" со стороны Зеленского пока нет. Скорее есть предупреждение о ее возможности. Закон об олигархах не только Ахметова касается. Вдруг будут санкции СНБО – посмотрим. Но пока я бы сказал, что Зеленский предупредил о возможности "войны" и, может, вплотную к ней приблизился", — объясняет ТСН.ua Владимир Фесенко.

По мнению исполнительного директора Украинского института будущего Вадима Денисенко, заявление Зеленского о госперевороте 1-2 декабря, в который могли втянуть Ахметова, уже само по себе уникально.

Эксперт напоминает, что при президентстве Леонида Кучмы было так называемое дело "грибников" в 2001 году. Тогда задержали "грибников-мятежников", которые, по легенде СБУ, хотели взорвать ЧАЭС, похитить Кучму и организовать вооруженное восстание в Украине. СМИ писали, что это была попытка отвлечь внимание общества от убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

"Дальше это была Надежда Савченко (депутат предыдущего созыва ВР, бывшая военнослужащая, была в плену в РФ – ред.). Но трудно даже сказать, что это было, когда она собиралась из минометов обстреливать квартал ВР. То есть, в принципе больше каких-то серьезных историй о попытках госпереворота в Украине никогда не поднимались и не предпринимались", — говорит ТСН.ua Вадим Денисенко.

СБУ уже открыла уголовное производство и приступила к расследованию по факту подготовки государственного переворота. Это заявление Зеленского стало настолько громким, что вышло далеко за пределы Украины. Некоторые американские и европейские СМИ подали его с заголовками о "путче", очевидно, неправильно трактовав нашу внутриполитическую ситуацию. Ахметов все опроверг, назвав ложью. Зеленский же на пресс-марафоне сказал, что главная причина атаки на него "пула Ахметова" – это закон об олигархах.

И да, и нет. Действительно, крупные украинские бизнесмены противились принятию так называемого закона об олигархах. Ведь, напомним, уже с мая 2022 года СНБО начнет формировать реестр олигархов, где будут указаны их фамилии, активы и политики, на которые они оказывают влияние. Из громких новаций: олигархи должны будут подавать декларации о доходах; им запретят финансировать политические партии и участвовать в крупной приватизации; а госслужащих, которые будут контактировать с олигархами, заставят подавать декларацию о контактах.

Конечно, лица, имеющие большой бизнес, собственные медиа и активно участвующие в политической жизни страны не очень хотят попасть в такой реестр. Например, пятый президент Петр Порошенко уже продал 100% корпоративных прав на телеканалы "5 канал" и "Прямой", поскольку является действующим народным депутатом. Попадание в реестр олигархов может больно ударить не только по его собственному, но и по рейтингу партии.

Приведем также очень красноречивый опыт Франции, которая с головой ушла в президентскую гонку. В апреле там будут выбирать нового главу государства. ТСН.ua уже писал, что 63-летний журналист и писатель Эрик Земмур – "темная лошадка" ультраправого спектра, которого называют "французским Трампом" – уже даже обходит Марин Ле Пен.

Земмур стал популярным благодаря собственному телешоу на французском канале CNews, который принадлежит миллиардеру Венсану Боллоре. Его авторская программа выходила в прайм-тайм и имела безумные рейтинги. Но как только избирательный штаб Земмура, который еще официально не заявил о походе на выборы, разместился в комфортабельном офисе в центре Парижа, а на улицах столицы появилась его первая политическая реклама, регулятор попросил CNews закрыть телешоу Земмура, или предоставить другим политикам аналогичное эфирное время. Шоу закрыли.

К тому же, как уже ранее писал ТСН.ua, все западные демократии боролись с олигархией (хотя так ее не называли) путем принятия законов о государственных монополиях и лоббизме, чтобы сделать невозможным влияние владельцев крупных бизнесов на экономику, оживить конкуренцию на рынках, что способствовало снижению цен для конечных потребителей и перевести в законную плоскость финансирование крупным бизнесом политических партий.

Украинские президенты vs Ахметов

Казалось еще вчера Ринат Ахметов покупал для государства две сотни скорых, а уже сегодня пошел на открытый конфликт с Зеленским. В это трудно поверить, потому что Ахметов умел договариваться с любым украинским президентом. Но, кажется, не в этот раз. Стороны зашли слишком далеко.

От любви до ненависти, как говорится, один шаг. А в случае отношений действующей власти с олигархом Ринатом Ахметовым – "ресурсный" законопроект №5600, предусматривающий существенное увеличение ренты на добычу железной руды. Именно поэтому документ назвали "антиахметовским". Во втором чтении Рада будет голосовать его уже во вторник, 30 ноября.

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что его принятие даст плюс 15 млрд грн поступлений в бюджет уже в следующем году. Но еще летом правительство обещало более 60 млрд грн. Пресса сообщала, что буквально месяц назад Минфин внес правки в законопроект №5600, после чего он "похудел" более чем на половину.

По словам экспертов, это далеко не впервые за историю украинской независимости, когда власти пытаются бороться с олигархами. Вадим Денисенко напоминает громкий случай 2005 года, когда сотрудники прокуратуры провели обыск в донецкой гостинице "Люкс" – резиденции Рината Ахметова. Тогда под здание пригнали БТР. Это было время министра внутренних дел Юрия Луценко, который потом признал чрезмерные действия правоохранителей во время обыска.

"Но все это завершилось большой договоренностью между Ахметовым и Виктором Ющенко. Более того, если мы вспомним досрочные выборы 2007 года, тогда состоялся разговор между Ющенко и Ахметовым в его резиденции в Донецке. Ахметов по сути приказал Януковичу пойти на досрочные выборы. На тот момент Янукович еще не был самостоятельным игроком. На тех досрочных выборах победила коалиция во главе с Юлией Тимошенко. Но это не помешало Ахметову нормально жить, потому что ему было все равно, кто победит", — вспоминает Вадим Денисенко.

Следующий этап, когда мог бы быть "наезд" на Ахметова, по словам эксперта, – это условный 2014 год, если бы Янукович досидел в своем кресле и стал президентом во второй раз. Тогда семья уже де-факто вытеснила из правительства представителей не только Ахметова, и им надо бы расширяться за счет "поедания" кого-то.

После этого "наезд" на олигархов был уже при президентстве Петра Порошенко. Но не в случае с Ахметовым. Все помнят, как в 2017 году его жена Марина в футболке с надписью "Украина" (созвучной с названием канала олигарха – ред.) проводила утреннюю гимнастику на телеканале Рината Ахметова.

Пока же всех интересует, чем закончится противостояние Зеленского и Ахметова, и кто победит? Вадим Денисенко считает, что в этой войне не будет перемирия. Возможна победа только одного.

"Есть несколько вариантов. Первый и пока наименее реалистичный, – Зеленский побеждает, а Ахметов уничтожается. Я бы дал этому не более 20%. Второй – они садятся за стол переговоров, но с точки зрения того, что Ахметов де-факто победил и Зеленский вынужден садиться за стол переговоров при посредничестве кого-то из влиятельных людей. Третий – это начало процесса досрочных выборов, когда стороны между собой не помирились. Но вероятность, что Зеленский пока сможет победить в этой битве относительно невысока", — считает Вадим Денисенко.

Политолог Владимир Фесенко тоже видит три сценария развития событий. Первый – усиление этого конфликта. Возможен вариант, когда в ближайшие недели или месяцы Зеленский нанесет ответный удар.

"И очень серьезный удар. Это могут быть и административные, и правовые, и экономические действия против Ахметова, с которыми он еще возможно не сталкивался. Второй сценарий – после взаимного противостояния обе стороны сбавят обороты и пойдут на определенный компромисс. Третья – противостояние между ними затянется до парламентских и президентских выборов, но без явной победы Ахметова или Зеленского", — резюмирует Владимир Фесенко.