Шел на работу: в Херсоне трагически погиб патрульный

22-летний парень попал под поезд.

В Херсоне погиб патрульный управление патрульной полиции в Херсонской области, лейтенант Владислав Завистовский.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Херсонской области в Facebook.

В сообщении говорится, что патрульный погиб утром 30 ноября. Он переходил через железнодорожные пути и попал под поезд, когда шел на работу. От полученных травм парень погиб на месте.

Владиславу было 22 года. На службу в патрульную полицию он пришел в прошлом году.

Напомним, в Новой Каховке недалеко от одного из железнодорожных переездов произошла трагедия: 19-летний парень погиб под поездом. Полиция устанавливает все происшествия.

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