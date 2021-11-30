Шел на работу: в Херсоне трагически погиб патрульный

22-летний парень попал под поезд.
В Херсоне погиб патрульный управление патрульной полиции в Херсонской области, лейтенант Владислав Завистовский.
Об этом сообщили на странице патрульной полиции Херсонской области в Facebook.
В сообщении говорится, что патрульный погиб утром 30 ноября. Он переходил через железнодорожные пути и попал под поезд, когда шел на работу. От полученных травм парень погиб на месте.
Владиславу было 22 года. На службу в патрульную полицию он пришел в прошлом году.
Напомним, в Новой Каховке недалеко от одного из железнодорожных переездов произошла трагедия: 19-летний парень погиб под поездом. Полиция устанавливает все происшествия.
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