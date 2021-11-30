Йшов на роботу: у Херсоні трагічно загинув патрульний

Йшов на роботу: у Херсоні трагічно загинув патрульний

22-річний хлопець потрапив під потяг.

У Херсоні загинув патрульний управління патрульної поліції в Херсонській області, лейтенант Владислав Завістовський.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Херсонської області у Facebook.

У повідомленні сказано, що патрульний загинув вранці 30 листопада. Він переходив через залізничні колії та потрапив під потяг, коли йшов на роботу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Владиславу було 22 роки. На службу до патрульної поліції він прийшов минулого року.

Нагадаємо, у Новій Каховці неподалік одного із залізничних переїздів сталася трагедія: 19-річний хлопець загинув під потягом. Поліція встановлює всі обставини події.

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