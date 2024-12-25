Жена Садового поделилась, чем занимаются их сыновья

Жена мэра Львова Екатерина Кит-Садова рассказала, что их дети сейчас учатся: трое из пяти сыновей получают высшее образование.

Об этом Кит-Садова сообщила в проекте Натальи Островской "Дружына".

Жена мэра Львова Андрея Садового поделилась, чем сейчас занимаются их дети.

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"Трое учатся, получают высшее образование, определенные какие-то курсы проходят. Один – в частной Школе свободных и неравнодушных. А Иосиф наш учится в профессионально-техническом училище. (По поводу старших детей, то – ред.) один – на менеджмент, второй – философия и политика, другой – философия и экономика", – рассказала Кит-Садова.

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К слову, в 2023 году стало известно, что сыновья Садового, достигшие призывного возраста, вместо армии поступили в заграничные учреждения высшего образования. Хотя за год до того мэр заявлял, что в Украине должны служить все – как мужчины, так и женщины.

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