Дружина Садового поділилася, чим займаються їхні сини

Дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова розповіла, що їхні діти зараз навчаються: троє із п’яти синів здобувають вищу освіту.

Про це Кіт-Садова повідомила у проєкті Наталії Островської "Дружина".

Дружина міського голови Львова Андрія Садового поділилася, чим зараз займаються їхні діти.

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"Троє вчаться, здобувають вищу освіту, певні якісь курси проходять. Один – у приватній Школі вільних і небайдужих. А Йосиф наш вчиться у професійно-технічному училищі. (Щодо старших дітей, то – ред.) один – на менеджмент, другий – філософія і політика, інший – філософія і економіка", – розповіла Кіт-Садова.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

До слова, 2023 року стало відомо, що сини Садового, які досягли призовного віку, замість армії вступили до закордонних закладів вищої освіти. Хоча за рік до того мер заявляв, що в Україні служити мають усі – як чоловіки так і жінки.

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