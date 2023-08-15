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Салат Нисуаз с тунцом: классический рецепт

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1356
Время на прочтение
1 мин
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Салат Нисуаз с тунцом: классический рецепт

Салат Нисуаз с тунцом / Фото: Credits

Знаменитый французский салат Нисуаз можно готовить из консервированного тунца, а можно вместо него использовать обжаренный свежий стейк этой рыбы. В любом случае получится великолепно.

Ингредиенты

яйца
2 шт.
молодой картофель
400 г
стручковая французская фасоль
400 г
помидоры черри
10 шт.
красная луковица
половина
черные оливки без косточки
8 шт.
консервированный тунец
1 баночка
белый винный уксус
1 ст. л.
оливковое масло
3 ст. л.
соль
  1. Отварите яйца в течение 8 минут. Промойте под холодной водой и очистите.
  2. Картофель отварите в холодной подсоленной воде до мягкости.
  3. Фасоль отварите в кипящей воде до состояния al dente. 
  4. Поместите яйца, картофель, фасоль, помидоры(разрезанные пополам), лук(мелко нарезанный) и оливки в большую миску и аккуратно перемешайте.
  5. Откройте банку с тунцом и слегка разомните его вилкой. Выложите в салат сверху. 
  6. Сделайте заправку, смещай соль, уксус и масло и полейте ей салат. 

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Дата публикации
Просмотры
1356
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