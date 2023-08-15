Салат Нисуаз с тунцом: классический рецепт

Знаменитый французский салат Нисуаз можно готовить из консервированного тунца, а можно вместо него использовать обжаренный свежий стейк этой рыбы. В любом случае получится великолепно.
Ингредиенты
- яйца
- 2 шт.
- молодой картофель
- 400 г
- стручковая французская фасоль
- 400 г
- помидоры черри
- 10 шт.
- красная луковица
- половина
- черные оливки без косточки
- 8 шт.
- консервированный тунец
- 1 баночка
- белый винный уксус
- 1 ст. л.
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- соль
- Отварите яйца в течение 8 минут. Промойте под холодной водой и очистите.
- Картофель отварите в холодной подсоленной воде до мягкости.
- Фасоль отварите в кипящей воде до состояния al dente.
- Поместите яйца, картофель, фасоль, помидоры(разрезанные пополам), лук(мелко нарезанный) и оливки в большую миску и аккуратно перемешайте.
- Откройте банку с тунцом и слегка разомните его вилкой. Выложите в салат сверху.
- Сделайте заправку, смещай соль, уксус и масло и полейте ей салат.
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