12-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов похвасталась татуировкой в неожиданном месте

У девочки такой же рисунок на теле, как у жены брата.

Дочь дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма – Харпер Севен – на днях отпраздновала свой 12-й день рождения.

В этот день девочка получила много поздравлений от друзей и родных, включая жену старшего брата Бруклина, модель Николь Пельтц. Невестка посвятила Харпер публикацию в Instagram, в которой поделилась фото вместе.

На одной из фотографий Харпер хвасталась татуировкой. Девочка подняла футболку и показала, что у нее на ребрах изображена маленькая бабочка. Никола также показала такой же рисунок, однако в более пикантной зоне – на пояснице.

Никола Пельтц и Харпер Бекхэм / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

"Поздравляю с днем рождения мою сестренку Харпер 7! Ты самая удивительная девочка, мне так повезло, что ты в моей жизни! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить! (Можем ли мы совпадать навсегда?)", — написала под фото Пельтц.

Никола Пельтц и Харпер Бекхэм / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

В комментариях под публикацией среди пользователей Сети разгорелся спор, ведь большинство осудили Бекхэмов за то, что разрешили тату сделать 12-летней дочери. Однако, скорее всего, Харпер и Никола просто воспользовались временными татуировками, легко смывающимися с тела.

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