Александр Пономарев впервые раскрыл правду о своем третьем браке: "Горбунов соврал"

Александр Пономарев

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Украинский певец Александр Пономарев откровенно прокомментировал, действительно ли третий раз женился, и когда планирует показать публике свою избранницу.

Народный артист Украины обычно не комментирует подробности личной жизни. Однако в разговоре с журналисткой ТСН.ua все же пролил свет относительно того, действительно ли женился.

Напомним, в начале этого года известный ведущий Юрий Горбунов в интервью "Наодинці заявил, что его друг Александр Пономарев состоит в третьем браке. Более того, пара вместе уже более 10 лет.

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И вот наконец-то Пономарев впервые реагирует на эту новость.

"Официально я пока не женат, поэтому значит, Юра Горбунов вам соврал. Но это ни о чем не говорит. Да, действительно, у меня есть отношения. Они продолжаются несколько лет. Да, я безгранично влюблен, причем всегда. Но моя личная жизнь пусть остается только моей. Я уже имел опыт распространения информации в предыдущих браках, больше не хочу", - рассказал ТСН.ua Александр Пономарев за кулисами концерта "Музыкальная платформа".

51-летний Александр Пономарев не спешит снова жениться

На наш вопрос, планирует ли он когда-нибудь снова официально заключить брак, Александр Пономарев ответил: "Жду окончания войны и женюсь сразу".

Кто его избранница, певец пока не рассказывает.

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Напомним, на нынешней "Музыкальной платформе" стало известно, что ведущая Елена-Кристина Лебедь официально невеста.