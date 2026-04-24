Алена Тополя обратилась к фанам после срыва концертов и назвала причину массовых переносов

Елена Тополя

Певица Алена Тополя резко изменила график тура «Нове і найкраще» и объяснила, почему переносит концерты на осень на фоне скандалов и волны хейта.

Артистка планировала масштабное путешествие по городам Украины. Впрочем, афиша стремительно «похудела» — вместо десятков дат остались лишь несколько. Ближайшие выступления состоятся в конце апреля и в мае. Остальные концерты переехали на осень. В соцсетях под анонсами начали массово появляться негативные комментарии. Команда певицы фиксирует падение интереса к билетам. Именно это стало сигналом для пересмотра планов.

«Причина в том, что под всеми постами, под всей рекламой идет огромная атака. Атака хейтеров, ботов, которая, наверное, влияет на всех, кто заходит посмотрит, что сейчас происходит в моей творческой жизни. К сожалению, этот шантаж, этот скандал и эти гнилые люди, которые это все начали и поддерживают дальше, они влияют на вас», — пояснила певица в соцсетях.

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Она подчеркивает: готова выходить на сцену хоть каждый день, но решение часто зависит от динамики продаж и позиции организаторов. Тополя просит слушателей не откладывать покупку билетов и не поддаваться давлению информационного шума. По ее словам, команда видит реальную картину интереса и вынуждена реагировать. Артистка подчеркивает, что не создает искусственных поводов для переносов и не намерена подводить фанов.

«Для того, чтобы мы видели, что вы действительно хотите попасть на концерт, не оставляйте покупку билета на последний день. Потому что, когда мы видим, что очень мало людей покупают билеты, мы вынуждены переносить концерты. Плюс организаторы этих концертов четко дали понять, что хейтерство и боты очень сильно влияют на это. Поэтому надежда на вас, друзья. Я готова приехать. Не в том дело, что я создала какие-то обстоятельства и хочу вас подставить», — обратилась она к публике.

Тополя добавляет: сцена для нее — не просто работа, а давняя мечта и способ говорить с людьми напрямую. Именно поэтому она рассчитывает вернуть тур в полном объеме осенью и встретиться с аудиторией без лишних препятствий.

«Мне искренне жаль и обидно, что каких-то концертов не состоится. Не состоятся сейчас, они состоятся осенью. Я очень надеюсь, что к осени мое имя, моя жизнь, все что я делаю, создаю, все чем я живу, моя открытая абсолютно жизнь станет для вас видной, понятной. И вы не будете обращать внимание на мнение других, а будете лишь прислушиваться к себе и к своему сердцу», — подытожила артистка.

Отметим, в начале года певица заявила о шантаже интимными материалами, впоследствии правоохранители сообщили о задержании подозреваемого. Параллельно в Сети обсуждали комментарии блогера Богдана Беспалова и спекуляции относительно его мобилизации — Тополя эти обвинения отрицала. Дополнительное внимание привлекло и личное: в конце 2025-го она разошлась с Тарасом Тополей, с которым имеет троих детей.

