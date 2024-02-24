Анна Кошмал поделилась редкими кадрами с мамой и рассказала о ее празднике

Мама артистки отпраздновала юбилей.
Украинская актриса Анна Кошмал, недавно впервые за длительное время восхищавшая фото с мужем Иваном, поделилась редкими кадрами с мамой Тамарой.
Так, на своей странице в Instagram знаменитость рассказала об особом семейном празднике. 23 февраля ее самый родной человек отпраздновал юбилей. Тамаре Кошмал исполнилось 55 лет. По этому случаю вся семья собралась за праздничным столом.
К слову, вечером именинницу ждал сюрприз – праздничный торт. В кадре мама знаменитости в черном блестящем платье на счет "три" задувает свечи на десерте и загадывает желание после того, как выключили свет.
"Мамочке исполнилось 55 лет вчера. Семейные вечера бесценные. Миша задумался", - растрогала украинская актриса.
Рядом с Тамарой Кошмал, кроме дочери, находится ее внук, сын Анны, Михаил. Интересно, что мальчик на момент съемки видео задумался, поэтому выглядит довольно забавно.
Напомним, недавно супруга Виктора Павлика Екатерина Репьяхова показалась со своей 62-летней мамой и рассказала о проблемах с выплатой ей пенсии.
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