Бритни Спирс удивила признание о романе с Аффлеком: "Я целовалась с Беном"

Американская поп-звезда Бритни Спирс удивила очередным откровенным заявлением, на этот раз о романе со звездой Голливуда Беном Аффлеком.

Неожиданной новостью знаменитость поделилась у себя в Instagram. Исполнительница опубликовала архивный черно-белый снимок, на котором предстает с Беном Аффлеком и американским композитором Дайан Уоррен. В подписи под фото Бритни расхвалила актера, а также неожиданно призналась, что между ними была интрижка. По словам певицы, они целовались с Беном в ту ночь, когда был сделан снимок.

"Он такой замечательный актер! Я, кстати, забыла вспомнить, что целовалась с Беном той ночью... Это безумие! Хотела бы я рассказать вам историю, которая произошла раньше! О Боже, да я просто сплетница", — отметила Бритни.

Бен Аффлек, Бритни Спирс и Дайан Уоррен / Фото: instagram.com/britneyspears

Правда, впоследствии артистка удалила пост из своего фотоблога, однако пользователи Сети успели сделать скриншот.

Кстати, также Спирс не указала, когда между ней и Аффлеком была интрижка. Однако, судя по фото, это произошло ориентировочно в 1999 году, ведь именно в те годы у актера была такая борода.

Напомним, недавно Бритни Спирс сделала откровенное заявление о своем бывшем, певце Джастине Тимберлейке. Исполнительница рассказала, как тот заставил сделать ее аборт. После признаний артистки на певца посыпался шквал критики. Впоследствии Спирс извинилась за свои признания, а также расхвалила его новую песню.

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