Даша Астафьева разнесла Потапа: "Хочется плюнуть в лицо"

Украинская певица Даша Астафьева, ранее посмеивавшаяся над Олегом Винником, разнесла рэпера и продюсера Потапа.

Артистка поделилась, что в начале полномасштабной войны рэпер ее заблокировал в соцсетях, потому что у них был неприятный разговор. Кроме того, Астафьева до сих пор шокирована треком Потапа "Волонтер":

"Он поет, что он такой классный волонтер и где-то прижмет волонтерку ночью, думаю, что каждому человеку, который жил в подвале несколько месяцев, просто хочется, извините, плюнуть в лицо. Он меня, кстати, за критику заблокировал. Я публично говорила и говорю: такие песни неприятно слышать даже мне, хотя не считаю себя каким-то особенным волонтером, но остаюсь в стране и делаю что могу. Я бы тоже могла петь на сцене, путешествовать по миру и отдыхать на солнышке на те немалые деньги, которые зарабатывала. Но люди, сейчас не время!" – сказала Астафьева, пишет oboz.ua

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Кроме того, исполнительница гневно высказалась о тех артистах, которые уехали за границу и продолжают показывать разгульную жизнь так, будто войны нет:

"Люди, которых я знаю лично, убежали за границу. Пишут мне: "Увидел часть интервью, ты обвиняешь. А я выбираю жизнь, а ты – войну и смерть". Если бы все так думали, то кто бы защищал страну? И осталась бы она до сих пор? Войну выигрывают сознательные люди, которые стоят до конца, жертвуют всем. Я уже молчу о том, что те беглецы не собирают средства, имея большую аудиторию, и не доначат сами. А постят разгульная жизнь. Это не просто раздражает, это очень оскорбляет. Я даже не представляю, как это затрагивает военных и семьи, потерявшие близких из-за войны", – отметила Астафьева.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка пристыдила тех коллег, которые ведут себя ненадлежаще и постят развлекательный контент, просто несовместимый с происходящим в стране.

Напомним, ранее Даша Астафьева делилась, что кроме Потапа в соцсетях ее заблокировала и певица Светлана Лобода. Артистка обиделась на коллегу, потому что она раскритиковала ее действия во время войны.

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