Даша Астаф'єва рознесла Потапа: "Хочеться плюнути в обличчя"

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка раніше поглузувала з Олега Винника, рознесла репера та продюсера Потапа.

Артистка поділилася, що на початку повномасштабної війни репер її заблокував у соцмережах, бо в них була неприємна розмова. Окрім того Астаф'єва досі приголомшена треком Потапа "Волонтер":

"Він співає, що він такий класний волонтер і десь притисне волонтерку вночі, думаю, що кожній людині, яка жила у підвалі декілька місяців, просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя. Він мене, до речі, за критику заблокував. Я публічно казала і кажу: такі пісні неприємно чути навіть мені, хоча не вважаю себе якоюсь особливою волонтеркою. Але залишаюся в країні і роблю що можу. Я б теж могла співати на сцені, мандрувати світом і відпочивати на сонечку на ті чималі гроші, які заробляла. Але, люди, зараз не час!" – сказала Астаф'єва, пише oboz.ua

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Окрім того виконавиця гнівно висловилася про тих артистів, які поїхали за кордон і продовжують показувати розгульне життя так, ніби війни нема:

"Люди, яких я знаю особисто, повтікали за кордон. Пишуть мені: "Побачив частину інтерв'ю, ти звинувачуєш. А я обираю життя, а ти – війну і смерть". Якби всі так думали, то хто б захищав країну? І чи залишилася б вона досі? Війну виграють свідомі люди, які стоять до кінця, жертвують усім. Я вже мовчу про те, що ті втікачі не збирають кошти, маючи велику аудиторію, та не донатять самі. А постять розгульне життя. Це не просто дратує, це дуже ображає. Я навіть не уявляю, як це зачіпає військових та родини, які втратили близьких через війну", - зазначила Астаф'єва.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка присоромила тих колег, які поводяться неналежно і постять розважальний контент, який просто несуміжний з тим, що відбувається в країні.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва ділилася, що окрім Потапа в соцмережах її заблокувала й співачка Світлана Лобода. Артистка образилася на колегу, бо вона розкритикувала її дій під час війни.

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