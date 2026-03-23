Эктор Хименес-Браво сообщил о болезненной утрате: "Именно с него началась моя большая любовь"

Эктор Хименес-Браво с собакой Чоко / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный шеф-повар и судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво начал понедельник с печальной новости, которая задела сердца его фанатов.

Эктор опубликовал в Instagram-истории короткое сообщение о потере. Его верный пес Чоко умер после долгих лет рядом с хозяином. Звезда признался, как сильно этот пушистик повлиял на его жизнь. Мало кто знал, что раньше повар считал себя исключительно «кошатником».

Чоко стал для звезды не просто домашним любимцем, а настоящим членом семьи. 15 лет вместе с ним подарили Эктору незабываемые моменты, поддержку и настоящую дружбу.

«Мало кто знает, но до него я всегда был „кошатником“. 15 лет назад все изменилось. Чоко стал моей первой собакой. Такой маленький, но с огромным сердцем. Именно с него началась моя большая любовь к собакам.

Он был очень добрым и прожил долгую, счастливую жизнь рядом со мной. Спасибо тебе за все, мой первый и такой особенный друг», — добавил шеф-повар.

Instagram-история Эктора Хименеса-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Поклонники и коллеги сразу отреагировали на печальную новость, выражая теплые слова поддержки. Многие подчеркнули, насколько Эктор привязан к своим четырехлапым друзьям, и отметили, что Чоко прожил действительно счастливую жизнь рядом со своим хозяином.

