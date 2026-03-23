Вдова солиста ADAM после паузы в творчестве заинтриговала заявлением: что ждет фанов этим летом

Александра Норова и Михаил Клименко

Вдова Александра Норова рассказала о подготовке мероприятия в память о муже — солисте группы «ADAM» Михаиле Клименко, а также призналась, что при жизни супруги получили мало наград за свое творчество.

Александра поделилась, что уже работает над особым событием — концертом, который планируют провести летом. Вместе с музыкантами группы ADAM и другими артистами они готовят программу из культовых песен, которые хорошо знакомы слушателям. В то же время большинство деталей пока держат в тайне, признается звезда в проекте «Ранок у Великому Місті», чтобы сохранить особую атмосферу для поклонников.

«Пока не могу рассказать более подробно. Это в планах, в процессе создания. Мы с друзьями-артистами, которым я очень благодарна, занимаемся подготовкой. Это летом состоится», — делится знаменитость.

Отдельно Норова вспомнила и об отношении к наградам. Она рассказала, что в прошлом году их с Михаилом отметили статуэткой, однако они даже не поехали ее получать. По словам Александры, в тот момент супруги сознательно выбрали другое — обычную жизнь, совместное время и простые вещи, которые оказались значительно важнее статуэток и публичного признания.

«Если честно, мало наград имеем. В том году мы получили тоже, но даже не пришли на награждение. Мы сажали цветы тогда, мы просто жили жизнь», — вспоминает Александра.

После потери Михаила семья еще больше сплотилась. Александра рассказывает, что вместе с детьми они поддерживают друг друга и стараются проходить этот сложный период вместе. В их жизни появились общие ритуалы — в частности, ежевечерняя молитва, как когда-то учил муж, что помогает держаться и находить внутреннюю опору.

«Мы друг друга очень поддерживаем. Наша семья всегда была крепкой командой, а сейчас еще больше. Мы друг друга обнимаем, благодарим за день и продолжаем перед сном молиться Богу, как нас научил Миша», — делится звезда.

