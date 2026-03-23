Не упустите момент: что сделать с малиной весной, чтобы кусты ломились от плодов

Малина. / © unsplash.com

Реклама

Конец марта — начало апреля — это хорошее время, чтобы провести простые процедуры с малиной. Обрезку на подкормку кустов следует провести до начала вегетационного периода.

Подкормка малины

Подкормка малины

Весной следует удобрить кусты малины. Азотные удобрения, внесенные весной, дают быстрый рост молодых побегов. Однако важно не переборщить с азотом. В противном случае будет много листьев, но мало ягод.

Реклама

Органические удобрения (перегной, компост) улучшают почву и дают длительное питание. Их вносят под куст или между рядами. Для подкормки малины подойдут и комплексные удобрения.

Существует и натуральный метод, о котором мало кто знает. Кофейная гуща — прекрасное удобрение для малины. Она содержит азот, а также обладает свойствами подкисления почвы. Поскольку кусты этих ягод любят слабо-кислую и хорошо дренированную почву, то кофейная гуща идеально подходит.

Просто посыпьте под куст малины, осторожно перемешайте с грунтом, а затем тщательно полейте.

Обрезка малины

Малина вознаградит вас обильными плодами, если ее обрезать вовремя — до того, как кусты начнут расти. При обрезке удаляйте все поврежденные или слабые побеги. Именно это даст растению энергию для роста и снизит его склонность к различным заболеваниям.

Реклама

Летнюю малину лучше обрезать близко к земле. Для осенней — укоротите все побеги до 5 см в высоту.

