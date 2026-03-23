Не упустите момент: что сделать с малиной весной, чтобы кусты ломились от плодов
Простые процедуры с кустами малины обеспечат им обильное плодоношение в течение вегетационного периода.
Конец марта — начало апреля — это хорошее время, чтобы провести простые процедуры с малиной. Обрезку на подкормку кустов следует провести до начала вегетационного периода.
Подкормка малины
Весной следует удобрить кусты малины. Азотные удобрения, внесенные весной, дают быстрый рост молодых побегов. Однако важно не переборщить с азотом. В противном случае будет много листьев, но мало ягод.
Органические удобрения (перегной, компост) улучшают почву и дают длительное питание. Их вносят под куст или между рядами. Для подкормки малины подойдут и комплексные удобрения.
Существует и натуральный метод, о котором мало кто знает. Кофейная гуща — прекрасное удобрение для малины. Она содержит азот, а также обладает свойствами подкисления почвы. Поскольку кусты этих ягод любят слабо-кислую и хорошо дренированную почву, то кофейная гуща идеально подходит.
Просто посыпьте под куст малины, осторожно перемешайте с грунтом, а затем тщательно полейте.
Обрезка малины
Малина вознаградит вас обильными плодами, если ее обрезать вовремя — до того, как кусты начнут расти. При обрезке удаляйте все поврежденные или слабые побеги. Именно это даст растению энергию для роста и снизит его склонность к различным заболеваниям.
Летнюю малину лучше обрезать близко к земле. Для осенней — укоротите все побеги до 5 см в высоту.
Напомним, мы писали о том, возле какого растения не стоит сажать малину, потому что урожая не будет, а кусты засохнут.