Ягоды будут мелкими и кислыми: опасные соседи для клубники, о которых мало кто знает
Правильное соседство на грядке улучшает вкус клубники, повышает урожайность и защищает от болезней.
Клубника — довольно прихотливое растение. Во время ее выращивания важен не только надлежащий уход, но и правильные «соседи». Это ведь простой способ повысить ее урожайность без дополнительных удобрений и химии. В то же время неудачное соседство может свести все усилия на нет.
Клубника очень чувственно реагирует на «соседей» по грядке. Некоторые растения могут угнетать ее рост, забирать питательные вещества или даже провоцировать болезни. В то же время есть культуры, которые наоборот помогают получить щедрый и здоровый урожай.
Какие растения не стоит сажать возле клубники
Картофель, томаты, баклажаны
Эти культуры принадлежат к семейству пасленовых и имеют общие болезни с клубникой. В частности, фитофтороз. Они могут заражать ягоду и истощают почву.
Капуста
Все виды капусты нуждаются в много питательных веществ, а потому она может забирать их у клубники. Поэтому ягоды могут быть мелкими и менее сочными.
Огурцы
Эта культура очень любит влагу и создает загущение. Это может привести к развитию грибковых заболеваний у клубники.
Малина
Имеет общих вредителей с клубникой, поэтому их соседство повышает риск поражения.
Подсолнечник и топинамбур
Эти растения сильно истощают почву и могут затенять клубнику.
Какие растения сажать возле клубники:
чеснок и лук — отпугивают вредителей и защищают клубнику от грибковых заболеваний;
петрушка — улучшает вкус ягод и также помогает бороться с вредителями;
шпинат и салат — не конкурируют за питательные вещества;
фасоль и горох обогащают почву азотом, что положительно влияет на рост клубники;
бархатцы — отпугивают вредителей и оздоравливают почву.
