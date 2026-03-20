Ягоды будут мелкими и кислыми: опасные соседи для клубники, о которых мало кто знает

Клубника. / © Unsplash

Реклама

Клубника — довольно прихотливое растение. Во время ее выращивания важен не только надлежащий уход, но и правильные «соседи». Это ведь простой способ повысить ее урожайность без дополнительных удобрений и химии. В то же время неудачное соседство может свести все усилия на нет.

Что посадить у клубники, чтобы она дала хороший урожай, а какие культуры лучше сажать подальше, читайте в материале ТСН.ua.

Клубника очень чувственно реагирует на «соседей» по грядке. Некоторые растения могут угнетать ее рост, забирать питательные вещества или даже провоцировать болезни. В то же время есть культуры, которые наоборот помогают получить щедрый и здоровый урожай.

Реклама

Какие растения не стоит сажать возле клубники

Картофель, томаты, баклажаны

Эти культуры принадлежат к семейству пасленовых и имеют общие болезни с клубникой. В частности, фитофтороз. Они могут заражать ягоду и истощают почву.

Капуста

Все виды капусты нуждаются в много питательных веществ, а потому она может забирать их у клубники. Поэтому ягоды могут быть мелкими и менее сочными.

Реклама

Огурцы

Эта культура очень любит влагу и создает загущение. Это может привести к развитию грибковых заболеваний у клубники.

Малина

Имеет общих вредителей с клубникой, поэтому их соседство повышает риск поражения.

Реклама

Подсолнечник и топинамбур

Эти растения сильно истощают почву и могут затенять клубнику.

Какие растения сажать возле клубники:

чеснок и лук — отпугивают вредителей и защищают клубнику от грибковых заболеваний;

петрушка — улучшает вкус ягод и также помогает бороться с вредителями;

шпинат и салат — не конкурируют за питательные вещества;

фасоль и горох обогащают почву азотом, что положительно влияет на рост клубники;

бархатцы — отпугивают вредителей и оздоравливают почву.

