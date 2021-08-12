Филиппу Киркорову снова запретили въезд в Украину

СБУ объявила соответствующее решение.

Российскому певцу Филиппу Киркорову двери снова закрыты. Исполнителю запретили въезд в Украину на три года, говорится в сюжете "ТСН".

В июне служба безопасности Украины сообщила, что внесла Киркорова в список лиц, которые несут угрозу нашей национальной безопасности, и поэтому ему запрещен въезд в Украину.

Но через пять дней фамилия Киркорова из этого списка исчезла. В СБУ тогда сообщили, что им надо дополнительное время для проработки этого вопроса. И вот, сейчас стало известно, что певцу таки нельзя в Украину. Запрет вступил в силу еще 7 июня.

Новости мира: Киркорову снова запретили въезд в Украину

Отметим, что когда Киркорова внесли в "черный список" Минкульта он с реакцией не замедлил. Артист записал видеообращение, где эмоционально прокомментировал событие. Исполнитель отметил, что должен сказать чиновникам спасибо за то, что "помогают ему становиться еще более популярным". Филипп также сообщил, что будет продолжать любить Украину, но не как государство, а как страну. А в конце артист исполнил песню "Рідна мати моя" и показал, как поет ее с Ани Лорак.

Отметим, что причиной включения Филиппа Киркорова в список СБУ стало выступление артиста в оккупированном Крыму. А также неоднократные высказывания в поддержку режима Путина.

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