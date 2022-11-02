"Голос країни-12": экс-муж Дорофеевой Дантес неожиданно появится на проекте

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера первого эпизода "Нокаутов" музыкального проекта "Голос країни-12", трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

По правилам проекта, только 3 участника от каждой команды пройдут в суперфинал. Тренер имеет право перемещать своих участников на стульях только по часовой стрелке, то есть тренер не может пересадить участника с третьего стула на первый. Если участнику не хватило места на стульях, он покидает проект.

Помогать тренерам в нелегком выборе будут звездные советники. В первом эпизоде нокаутов место советника займет популярный певец Артем Пивоваров, песни которого становятся абсолютными хитами. После полномасштабного вторжения певец запустил музыкальный проект "Твої вірші, мої ноти", в котором придает авторское музыкальное обрамление стихам известных украинских поэтов и исполняет их в дуэте с популярными звездами. Также звездным советником станет певица Кристина Соловий, которая начинала свой творческий путь на "Голосі країни", а сейчас является одной из самых популярных украинских исполнительниц.

Будет бороться за место в финале вокалист и рокер из Херсона по имени Глеб Пархоменко, который споет песню Sam Brown "Stop" в необычной рок-версии.

Глеб Пархоменко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"24 февраля после съемок проекта "Голос країни" я должен был возвращаться в Херсон, но из-за начала полномасштабной войны мне пришлось остаться в Киеве. Мои родные провели во временной оккупации целых 5 месяцев, но к счастью, им удалось выбраться из Херсона. Сейчас там остается моя бабушка, дядя и много друзей. С каждым днем с ними становится все сложнее выходить на связь. Сейчас почти каждый день я выхожу на улицы Киева и даю уличные концерты для того, чтобы собирать деньги на ВСУ. Свое выступление я хотел бы посвятить родственникам, друзьям и всем людям, пережившим ужасы временной оккупации. Я верю, что однажды мы все встретимся в украинском Херсоне, чтобы отпраздновать победу Украины", – говорит Глеб.

Сможет ли парень занять место в суперфинале, станет известно уже скоро.

Споет воскресным вечером и Давид Маскиса, который на этапе "Вокальных баттлов" заявил, что проходит обучение, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Давид Москиса / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Подготовка была пройдена успешно, сейчас я нахожусь недалеко от Востока страны, где каждый день идут ожесточенные бои, в которых наши ребята героически защищают страну. Хочу поблагодарить каждого украинца, так или иначе приближающего нашу победу на всех фронтах. Спасибо волонтерам, которые делают невозможное. Желаю всем украинцам здоровья, мужества, выдержки. Победа будет за нами. Мы уничтожим врага, где бы он ни был. Слава Украине и вечная память героям, погибшим за нашу страну", — говорит Давид.

Певец исполнит песню Оли Поляковой "Лед тронулся" в джазовой обработке, чем удивит тренерку.

Какая судьба ждет вокалиста, и сможет ли он занять стул и проложить себе путь в суперфинал, станет известно уже скоро.

Продемонстрирует свои навыки и многодетный отец по имени Максим Бородин.

Максим Бородин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я езжу на Запад нашей страны и перегоняю авто для наших защитников. Бывало всякое, авто ломалось, но всегда есть те, кто готов остановиться и помочь прямо на дороге. Никто из украинцев никогда не проезжал мимо. Наша победа очень близка, ведь в стране не осталось людей, которым было бы безразлично. На "Нокаутах" я исполню песню под названием "Supergirl", то есть "Супердевушка", которую я хочу посвятить своей жене. Она настоящая "супердевушка", ведь имела смелость в первые дни войны отпустить меня и самой справляться с тремя детьми. Все это время она была крепкой и защищала наш семейный тыл. Дорогая, эта песня для тебя", — говорит Максим.

Появится на сцене и известный певец и экс-муж тренера "Голосу країни" DOROFEEVA Владимир Дантес. Кого из участников он поддержит своим пением, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

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