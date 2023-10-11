Илон Маск угрожал сжечь киностудию Warner Bros из-за Эмбер Херд

Американский миллиардер Илон Маск оказывается, имеет отношение к тому, что его бывшую девушку, актрису Эмбер Херд таки не убрали из ленты "Аквамен и потерянное королевство", которая должна выйти в декабре 2023 года.

Как пишет издание Variety, поклонники Джонни Деппа заплатили судебные издержки за обнародование заметок психотерапевта Эмбер Херд Доун Хьюз. В них Херд жаловалась специалисту, что Джейсон Момоа, который играет Аквамена хочет, чтобы ее отстранили от роли Меры. По словам артистки, он даже как-то нетрезвый пришел на съемочную площадку в образе Джонни Деппа:

"Джейсон сказал, что хотел моего увольнения. Джейсон был пьян и опоздал на съемку. Он был одет как Джонни и с такими же кольцами", – сказано в заметках.

Эмбер Херд в ленте "Аквамен"

Жаловалась Херд и на режиссера картины Джемса Вана, который, по ее словам, поднимал на нее голос и она "фактически находилась в изоляции".

Ни Ван, ни Джейсон Момоа на обвинения, ставшие достоянием общественности, не отреагировали. Зато с заявлением выступили представители DC Comics:

"Джейсон Момоа известен своим профессионализмом, о его пьянстве не может быть и речи. А что касается Джеймса, то он всегда относится к актерам с уважением и способствует созданию комфортной атмосферы", – пишут они.

Тем не менее, инсайдер сообщает, что Херд хотели вырезать из "Аквамена", однако не сделали этого из-за Илона Маска, с которым актриса в то время встречалась.

Он направил гневное письмо студии Warner Bros и пообещал сжечь ее, если Эмбер уберут из фильма. Наконец съемочная команда сняла ленту с Эмер Херд, впрочем очень сократила количество сцен с ней.

Эмбер Херд и Илон Маск / Фото: instagram.com/amberheard

Отметим, что слухи о том, что Эмер Херд хотят полностью убрать из "Аквамена 2" , распространялись еще в июне 2022 года. Однако тогда причиной такого решения съемочной группы называли испорченный имидж артистки из-за скандального развода с Джонни Деппом.

Как известно, Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, и уже через 15 месяцев со скандалом развелись. Актриса обвиняла бывшего в домашнем насилии, он ее – в клевете.

С изобретателем Илоном Маском Херд начала встречаться в 2016 году и была с ним в отношениях в течение двух лет.

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