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Ілон Маск погрожував спалити кіностудію Warner Bros через Ембер Герд

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ілон Маск погрожував спалити кіностудію Warner Bros через Ембер Герд

Ілон Маск / Фото: Associated Press

Екскоханий акторки втрутився, коли її хотіли звільнити з "Аквамена".

Американський мільярдер Ілон Маск виявляється, має стосунок до того, що його колишню дівчину, акторку Ембер Герд таки не прибрали зі стрічки "Аквамен і загублене королівство", яка має вийти у грудні 2023 року.

Як пише видання Variety, шанувальники Джонні Деппа сплатили судові витрати за оприлюднення нотаток психотерапевта Ембер Герд Доун Г'юз. У них Герд жалілася спеціалісту, що Джейсон Момоа, який грає Аквамена, хоче, аби її усунули від ролі Мери. За словами артистки, він навіть якось нетверезий прийшов на знімальний майданчик в образі Джонні Деппа:

"Джейсон сказав, що хотів мого звільнення. Джейсон був п'яний і спізнився на знімання. Він був одягнений як Джонні і з такими ж кільцями", - сказано у замітках.

Ембер Герд у стрічці
Ембер Герд у стрічці "Аквамен"

Жалілася Герд і на режисера картини Джемса Вана, який, за її словами, піднімав на неї голос і вона "фактично перебувала в ізоляції".

Ані Він, ані Джейсон Момоа на звинувачення, які стали надбанням громадськості, не відрегаували. Натомість з заявою виступили представники DC Comics:

"Джейсон Момоа відомий своїм професіоналізмом, про його пияцтво не може бути й мови. А щодо Джеймса, то він завжди ставиться до акторів з повагою і сприяє створенню комфортної атмосфери", - пишуть вони.

Тим не менш, інсайдер повідомляє, що Герд хотіли вирізати з "Аквамена", проте не зробили цього через Ілона Маска, з яким акторка на той час зустрічалася.

Він надіслав гнівного листа студії Warner Bros і пообіцяв спалити її, якщо Ембер приберуть з фільму. Врешті знімальна команда таки відзняла стрічку з Емер Герд, втім дуже скоротила кількість сцен з нею.

Ембер Герд та Ілон Маск / © instagram.com/amberheard
Ембер Герд та Ілон Маск / Фото: instagram.com/amberheard

Зазначимо, що чутки про те, що Емер Герд хочуть повністю прибрати з "Аквамена 2" ширилися ще у червні 2022 року. Проте тоді причиною такого рішення знімальної групи називали зіпсований імідж артистки через скандальне розлучення з Джонні Деппом.

Як відомо, Ембер Герд та Джонні Депп одружилися 2015 року, та вже за 15 місяців зі скандалом розлучилися. Акторка звинувачувала колишнього у домашньому насильстві, він її – у наклепі.

З винахідником Ілоном Маском герд почала зустрічатися 2016 року і була з ним у стосунках протягом двох років.

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Дата публікації
Перегляди
1624
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