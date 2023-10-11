Ілон Маск погрожував спалити кіностудію Warner Bros через Ембер Герд

Американський мільярдер Ілон Маск виявляється, має стосунок до того, що його колишню дівчину, акторку Ембер Герд таки не прибрали зі стрічки "Аквамен і загублене королівство", яка має вийти у грудні 2023 року.

Як пише видання Variety, шанувальники Джонні Деппа сплатили судові витрати за оприлюднення нотаток психотерапевта Ембер Герд Доун Г'юз. У них Герд жалілася спеціалісту, що Джейсон Момоа, який грає Аквамена, хоче, аби її усунули від ролі Мери. За словами артистки, він навіть якось нетверезий прийшов на знімальний майданчик в образі Джонні Деппа:

"Джейсон сказав, що хотів мого звільнення. Джейсон був п'яний і спізнився на знімання. Він був одягнений як Джонні і з такими ж кільцями", - сказано у замітках.

Ембер Герд у стрічці "Аквамен"

Жалілася Герд і на режисера картини Джемса Вана, який, за її словами, піднімав на неї голос і вона "фактично перебувала в ізоляції".

Ані Він, ані Джейсон Момоа на звинувачення, які стали надбанням громадськості, не відрегаували. Натомість з заявою виступили представники DC Comics:

"Джейсон Момоа відомий своїм професіоналізмом, про його пияцтво не може бути й мови. А щодо Джеймса, то він завжди ставиться до акторів з повагою і сприяє створенню комфортної атмосфери", - пишуть вони.

Тим не менш, інсайдер повідомляє, що Герд хотіли вирізати з "Аквамена", проте не зробили цього через Ілона Маска, з яким акторка на той час зустрічалася.

Він надіслав гнівного листа студії Warner Bros і пообіцяв спалити її, якщо Ембер приберуть з фільму. Врешті знімальна команда таки відзняла стрічку з Емер Герд, втім дуже скоротила кількість сцен з нею.

Ембер Герд та Ілон Маск / Фото: instagram.com/amberheard

Зазначимо, що чутки про те, що Емер Герд хочуть повністю прибрати з "Аквамена 2" ширилися ще у червні 2022 року. Проте тоді причиною такого рішення знімальної групи називали зіпсований імідж артистки через скандальне розлучення з Джонні Деппом.

Як відомо, Ембер Герд та Джонні Депп одружилися 2015 року, та вже за 15 місяців зі скандалом розлучилися. Акторка звинувачувала колишнього у домашньому насильстві, він її – у наклепі.

З винахідником Ілоном Маском герд почала зустрічатися 2016 року і була з ним у стосунках протягом двох років.

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