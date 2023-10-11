Курс валют на 12 октября: НБУ сообщил, сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 12 октября. Стоимость доллара – 36,43, что дешевле 11 октября. Евро держится, а гривна слабеет, в том числе на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Об этом свидетельствуют данные таблицы НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам Фото: скрин НБУ

Курс доллара

1 доллар США – 36,43 грн

Курс евро

1 евро – 38,63 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 8,55 грн

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам: НБУ

Курс доллара, евро и злотого в банках 11 октября

Доллар

"ПриватБанк" – 37,15 – 37,75 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,90 грн

Евро

"ПриватБанк" – 39,70 – 40,70 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,10 – 41,10 грн

Злотый

"ПриватБанк" – 8,30 – 8,70 грн

"Сбербанк" — 8,15 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,45 – 8,85 грн

Отметим, что до 15 октября украинские специалисты видят два варианта развития событий по курсу валют и оба неплохих для гривны. По их прогнозам, обвала курса до 39 гривен за доллар и выше они не ждут.

Что касается продавать или покупать валюту, специалисты предлагают вкладывать свободные средства в валюту. Они считают, что для тех, кто не планирует тратить средства в течение года, покупка валюты уместна тактика.

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