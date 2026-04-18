Имение Таисии Повалий под Киевом пойдет на пользу ВСУ: как выглядит дом певицы-предательницы изнутри

Таисия Повалий

Дом певицы-предательницы Таисии Повалий под Киевом после конфискации показали в сюжете

- роскошь, символы прошлого и следы поспешного отъезда.

Вместо звездных хозяев — две белоснежные собачки во дворе. Дом расположен в Петропавловской Борщаговке, сразу за столицей. Фасад — в бело-голубых цветах, вызывающих неоднозначные ассоциации, связанные с политикой. Когда-то здесь кипела жизнь. Теперь — тишина и ощущение внезапно оборванной истории. С первых шагов заметно: дом оставили не по плану.

Внутри — настоящий музей самой себя. Рояль, награды, первые музыкальные награды, десятки дисков. Портреты Повалий — повсюду: на картинах, подушках и даже декоративных мелочах. Но за гламуром — беспорядок и разбросанные вещи. Документы, лекарства, личные бумаги, семейные фото. Среди них — снимки сына Дениса и свидетельства из личной жизни. Все это создает ощущение, будто время здесь остановилось в один момент.

Дата публикации 22:21, 17.04.26 Количество просмотров 123

«Есть такой замечательный украинский коллектив „Один в каноэ“. И там у Иры Швайдак есть такие слова: „Дело в том, что у меня нет дома. И, по правилу хорошего тона, загадайте, из какого вы рода. Вспомните, из какого вы племени“. Так вот, мне кажется, что дома у вас больше нет. Государство Украина может предоставить что-то типа места ограничения свободы — посидеть подумать — СИЗО. А этот дом конфискован, и средства пойдут на поддержку Сил обороны Украины», — заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха.

На территории — еще больше роскоши. Бассейн, сауна, бильярдная, беседка с видом на сад. В подвале — отдельная зона отдыха, где даже остались надписи на украинском. Сад сейчас цветет, будто игнорируя все события вокруг. Но возвращения бывшей владелицы здесь уже не ждут.

По решению суда, имущество певицы передали государству в рамках дела о государственной измене. Речь идет о доме площадью более 440 квадратов и участке более восьми соток. Вскоре объект выставят на открытый аукцион — со всеми «бонусами» в виде инфраструктуры и локации.

Таисия Повалий после начала полномасштабной войны публично поддержала Россию и получила ее гражданство. Против артистки в Украине открыли ряд дел. В итоге ее активы подлежат конфискации. Вырученные средства направят на поддержку ВСУ.

